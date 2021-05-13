Головним каналом зв'язку Ілона Маска з суспільство є соціальна мережа Twitter. Неодноразово, його твіти призводили до запуску атракціону суттєвих коливань на криптобіржах.

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Ефект Маска

Зокрема, один з найвідоміших геніїв сучасності досить активно підтримував Dogecoin.

Річ у тому, що Dogecoin був створений, як жарт, для того, щоб висміяти криптовалюту. Доля любить іронію. Який результат був би найіронічнішим? Валюта, створена, як жарт, у реальності стає справжньою валютою. На Місяць!

– пояснив свою позицію Маск.

Однак, перед появою у програмі “Saturday Night Live” на каналі NBC бізнесмен опублікував у своєму акаунті у твіттер, на який підписані 53 мільйони осіб, що криптовалюта – це перспективно, але закликав людей інвестувати з обережністю. До цього допису мільярдер також прикріпив відео свого лютневого інтерв'ю для телеканалу TMZ, у якому він поділився аналогічною думкою.

Щоб внести ясність, люди не повинні вкладати свої збереження у криптовалюту. Це нерозумно,

– заявив Ілон Маск.

Проте, після цього Маск додав, якщо ви маєте бажання поспекулювати та порозважатися – то є великий шанс, що криптовалюта стане у майбутньому валютою Землі, але "це лише припущення".

Позиція професіоналів

Попри те, що більшість професійних гравців ринку не розглядають віртуальну валюту у ролі резервної валюти, вони наголошують, що вкладникам варто інвестувати лише ту суму, яку вони можуть дозволити собі втратити.

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Оскільки їхня вартість насправді не відповідає якомусь основному джерелу цінності – наприклад, нерухомості, прибутку або відсотку. Тож, майже неможливо передбачити будуть вони падати чи рости. Це всього лише припущення,

– заявив Джеймс Ледбеттер редактор Fintech FIN.

Ледбеттер зазначив, що Dogecoin виділяється на фоні усіх криптовалют, які загалом є ризиковими та нестабільними. На його думку, інвестування у криптовалюту-жарт – ризик втратити майже всі накопичення, оскільки Dogecoin не має внутрішньої вартості, і він може дуже просто впасти в ціні, як і продовжувати рости.

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