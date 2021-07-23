Ілон Маск зізнався, що його багатомільярдний капітал визначають всього п'ять інвестицій. Цікаво, що підприємець вкладає кошти лише в одну публічну компанію.

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Dogecoin

Ілон Маск є одним із найпалкіших прихильників криптовалюти, яку створили як жарт. Його навіть жартома називають "батьком Doge". У травні 2021 року вартість криптовалюти злетіла до свого історичного максимуму – 0,75 долара. Цей ажіотаж був викликаний виступом Маска на розважальному шоу Saturday Night Live. Після цього ціна Dogecoin впала більше ніж на 70%. Скільки мільярдер інвестував у цифрову монету невідомо. За даними CoinDesk, зараз криптовалюта-мем коштує 0,19 долара.

Ethereum та біткойн

Мільярдер також інвестує у дві найпопулярніші криптовалюти світу. Йдеться про Ethereum та біткойн. Маск не розповідає, скільки саме він вклав у цифрові монети. Відповідно заяву він зробив на конференції B-World.

Біткойн, яким я володію, коштує набагато більше, ніж Ethereum чи Doge,

– заявив мільярдер.

Маск також зазначив, що його компанії – SpaceX та Tesla – інвестують виключно у біткойн. Крім того, він зізнався, що виробник електрокарів буде знову приймати оплату у біткойнах, коли для майнінгу криптовалюти будуть використовувати альтернативні джерела енергії.

Актуальна вартість цифрових монет за даними CoinDesk:

Біткойн – 32, 444 долари,

долари, Ethereum – 2 060 долари.

Ілон Маск назвав активи, які приносять йому гроші / Фото Getty Images

SpaceX та Tesla

Ілон Маск створив космічну компанію SpaceX у році у 2002 році. Частка мільярдера у компанії складає 48%, якщо нічого не змінилося після останнього раунду фінансування. У валютному еквіваленті це 35 мільярдів доларів. Зараз SpaceX оцінюють у 74 мільярди доларів.

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У компанії Tesla, яка спеціалізується на виробництві електрокарів, мільярдеру належить майже 23% акцій. Це єдиний актив, з усіх інвестицій Маска, який торгується на біржі. За даними Yahoo! Finance, акції Tesla зараз коштують 649 доларів кожна. Ринкова капіталізація становить 625 мільярдів доларів, відповідно частка Маска – 140 мільярдів доларів. Маск також зазначив, що йому також належать певні частки у його компаніях Neuralink і Boring Company, але ці інвестиції не мають такого значення у порівнянні з іншими.

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