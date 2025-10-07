Как может измениться дизайн гривен?

Мазурашу предлагает добавить на гривны надпись "Мы верим в Бога", сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №14102.

Интересно, что деталей относительного этого законопроекта пока нет. Более того, по состоянию на сейчас, отсутствует даже записка к нему.

Несколько похожее выражение можно увидеть на американской валюте. Там есть надпись "In God We Trust" (она переводится как "на Бога полагаемся"). Нужно понимать, что эта фраза является официальным девизом США, именно поэтому она и печатается на долларах, начиная с 1956 года.

Важно! Статьей 35 Конституции Украины установлено, что церковь отделена от государства. Соответственно на украинской территории ни одна религия не является обязательной.

