Як може змінитись дизайн гривень?

Мазурашу пропонує додати на гривні напис "Ми віримо в Бога", повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14102.

Цікаво, що деталей відносного цього законопроєкту поки немає. Щобільше, станом на зараз, відсутня навіть записка до нього.

Дещо схожий вислів можна побачити на американській валюті. Там є напис "In God We Trust" (він перекладається як "на Бога покладаємося"). Потрібно розуміти, що ця фраза є офіційним девізом США, саме тому вона і друкується на доларах, починаючи з 1956 року.

Важливо! Статтею 35 Конституції України встановлено, що церква відокремлена від держави. Відповідно на українській території жодна релігія не є обов'язковою.

