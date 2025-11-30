Можно ли обменять доллары 1996 года?

Банки и обменники не имеют права отказывать в обмене из-за старого дизайна или года выпуска иностранных банкнот, если эти деньги являются законными в своей стране, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Поэтому это касается всех долларовых купюр США – от 1914 года и до сегодняшнего дня. Кроме того, регулятор не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с такими купюрами.

Если лицо зафиксирует отказ обменивать валюту на основании года выпуска, то оно может обратиться в НБУ для проведения соответствующих проверок.

Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований, то к нарушителям будут применяться меры воздействия.

Напоминаем! Средний курс обмена доллара в банках, по состоянию на 30 ноября, составляет 42 гривны, свидетельствуют данные "Минфина", а на черном рынке – на уровне 42,45 гривны. Зато в обменниках цена ниже – 41,73 гривны, отмечается на 41 73 гривны отмечается на finance.ua.

Как обменять доллары 1996 года?

Прежде всего стоит найти банк или лицензированный пункт обмена валют и проверить, не имеет ли купюра серьезных повреждений (то есть разрывов, сильных пятен, отсутствующих частей, значительных загрязнений и т.д.).

Если же купюра в нормальном состоянии – ее можно обменивать. Обмен должен пройти по обычному курсу.

Если банк или обменник отказывается это делать, то стоит подать жалобу в НБУ.

Обратите внимание! Дело в том, что если купюра существенно повреждена, например рваные страны, большие пятна, обожженные и т.д., то ее могут отправить на процедуру инкассо. Этот обмен происходит через корреспондентские банки и может быть с комиссией и задержкой.

По какому курсу сдают доллары 2006 года?