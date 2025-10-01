Что известно о законопроекте относительно переименования копеек?
Этот законопроект подали глава ВРУ Руслан Стефанчук и его заместители, сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №14093.
Как отмечают авторы законопроекта, название "копейка" имеет постсоветское происхождение. А вот "шаг" – исконно украинское, использовавшееся во времена УНР и Гетманщины. Более того, деньги с этим названием уже чеканились почти столетие назад.
Интересно! В 1918 году Центральная Рада выпускала деньги номиналом 10 – 50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года.
Что нужно знать о шагах:
- слово "шаг" происходит от староукраинского "сяг" или "шеляг";
- такое название можно было встретить в произведениях известных украинских писателей, в частности Леси Украинки и Ивана Котляревского.
Когда копейки заменят шагами?
Согласно законопроекту, переход произойдет постепенно. То есть, копейка и шаг определенное время будут в обращении параллельно.
Как говорит НБУ, дополнительных бюджетных расходов для реализации этого проекта не нужно. Ведь изготовление шагов будет осуществляться на том же оборудовании.
Обратите внимание! Принятие закона хотят привязать к 30-летию введения гривны. То есть, он должен вступить в силу с 2026 года.
Что нужно знать об украинских деньгах сейчас?
Нацбанк выводит из обращения 10 копеек. Изъятие будет происходить постепенно и начнется с 1 октября 2025 года, сообщает НБУ. По состоянию на сейчас, 10 копеек еще можно использовать для расчетов.
Также НБУ постепенно заменяет старые банкноты. В частности, изымаются купюры, выпущенные до 2003 года.
Напомним! Ранее регулятор уже выводил из обращения украинские копейки номиналом 1, 2, 5 и 25. Сейчас их можно обменять, чтобы не терять средства.