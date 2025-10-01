Почему 10 копеек выводят из обращения?
Вывод 10 копеек будет происходить с целью сокращения расходов государства и других участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,
– отмечает регулятор.
Заметим, что, по состоянию на сейчас, в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:
- из них – 1,4 миллиарда номиналом 50 копеек;
- а 4,1 миллиарда – имеют номинал 10 копеек.
Можно ли использовать 10 копеек в дальнейшем?
10 копеек оставляют действующим платежным средством. Изыматься эти монеты, будут когда они попадут в банк.
Как изменятся расчеты без 10 копеек?
При отсутствии 10 копеек есть определенные Нацбанком правила округления. Ранее они уже применялись, когда изымались 1, 2, 5 и 25 копеек.
Как правильно округлять сумму в чеке / Инфографика НБУ
Какие еще деньги выводятся из обращения?
ЕС выводят из обращения 500 евро. Изъятие происходит постепенно. По состоянию на сейчас, 500 евро является действующим платежным средством.
Сейчас действующими считаются доллары, которые находятся в обращении и выпущены после 1914 года. В то же время проверка банкнот, вышедших до 1996 году может быть затруднена или невозможна для финучреждения.
НБУ постепенно выводит из обращения старые банкноты (2003 года). Они заменяются на новые.