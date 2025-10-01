Почему 10 копеек выводят из обращения?

Вывод 10 копеек будет происходить с целью сокращения расходов государства и других участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– отмечает регулятор.

Заметим, что, по состоянию на сейчас, в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:

из них – 1,4 миллиарда номиналом 50 копеек;

а 4,1 миллиарда – имеют номинал 10 копеек.

Можно ли использовать 10 копеек в дальнейшем? 10 копеек оставляют действующим платежным средством. Изыматься эти монеты, будут когда они попадут в банк.

Как изменятся расчеты без 10 копеек?

При отсутствии 10 копеек есть определенные Нацбанком правила округления. Ранее они уже применялись, когда изымались 1, 2, 5 и 25 копеек.

Как правильно округлять сумму в чеке / Инфографика НБУ

Какие еще деньги выводятся из обращения?