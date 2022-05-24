Глава ЕЦБ заявила, что криптовалюты "не стоят ничего" и обратились к миру с призывом

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард, занявшая должность в 2019 году, сделала важное заявление о криптовалюте. По ее мнению, цифровые деньги "не стоят ничего".

Кристин Лагард сделала такое заявление во время интервью голландскому ток-шоу "College Tour". Она добавила, что, по ее скромной оценке, криптовалюты "не стоят ни копейки". Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) также сказала, что цифровые валюты не имеют базового актива, который мог бы быть якорем безопасности.

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Президент ЕЦБ о криптовалюте

Кристин Лагард также призвала мировых политиков установить правила в этой сфере с целью защитить неопытных инвесторов, делающих большие ставки на цифровые активы. Криптовалюты резко обвалились в этом году. Например, биткойн – самая известная цифровая монета в мире – потерял более половины своей стоимости от исторического пика в ноябре – 68 990 долларов за монету, согласно CoinDesk.

Лагард добавила, что ее беспокоит вопрос безопасности неопытных инвесторов. Речь идет о людях, которые думают, что могут получить вознаграждение, одновременно не понимая все риски, о людях, которые могут потерять все и будут страшно разочарованы. Именно поэтому глава центробанка убеждена, что в этой сфере должно быть регулирование.

Один из участников аудитории голландского шоу сообщил, что он потерял почти 7 500 долларов после приобретения токена Cardano. На это Лагард ответила следующее: "Это больно". На момент создания этого материала стоимость Cardano колеблется на уровне. 0,51 доллара за монету, согласно CNBC.

Скептицизм экс-главы Международного валютного фонда относительно криптовалюты – не новость. Она и раньше говорила об обеспокоенности по поводу влияния цифровых валют на окружающую среду, а также их потенциального использования для:

отмывания денег,

обхода санкций.

Последний комментарий Лагард прозвучал на фоне повышенного уровня внимания к рынку криптовалют, поскольку регуляторы реагируют на последствия крушения terraUSD – противоречивого так называемого стейблкойна, который всегда должен был стоить 1 доллар.

Что происходит на крипторынке

По состоянию на 24 мая 2022 года, общая капитализация крипторынка составляет 1,26 триллиона долларов. За последний день этот показатель снизился почти на 4%, согласно CoinMarketCap. В то же время стоимость двух известнейших цифровых монет, по данным CoinDesk, колеблется на уровне:

биткойн – 29 260 долларов за монету, рыночная капитализация – 557,33 миллиарда долларов;

за монету, рыночная капитализация – долларов; Ethereum – 1 968 долларов за монету, рыночная капитализация – 233,42 миллиарда долларов.

Миллиардеры и страны заинтересовались криптовалютами

Также на фоне активного роста популярности криптовалют в мире некоторые страны решили создать собственную цифровую альтернативу. В их числе Китай, Швеция, Украина. Этим вопросом занимаются центробанки. Интересно, что ЕЦБ – один из таких банков. Однако, по словам Лагард, цифровой евро будет существенно отличаться от частных криптовалют. В то время как Нигерия уже запустила национальную цифровую валюту.

Например, в Нью-Йорке Эрик Адамс после победы на выборах сообщил об амбициозных планах по цифровым монетам и пообещал даже получить несколько зарплат в криптовалюте.

На криптовалюты также обратили внимание и самые состоятельные люди в мире. В частности, речь идет о Марке Кьюбане, который является одним из самых ярых поклонников цифровой монеты Dogecoin. В то время как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявлял, что он владеет лишь тремя цифровыми монетами. Он назвал:

Биткойн,

Ethereum,

Dogecoin.

Начал инвестировать в цифровые деньги основатель и глава крупнейшей акционерной транснациональной биржевой брокерской фирмы Interactive Brokers Томас Петерфи. По мнению миллиардера, цифровая валюта имеет незначительный шанс стать главной валютой мира. В то же время все эксперты и инвесторы отмечают, что криптовалюты – это рисковые активы. Так что инвестируя в цифровые деньги, нужно об этом помнить.