Национальная виртуальная валюта Нигерии получила название eNaira. Это кульминация проекта центрального банка страны по расширению границ платежной системы, находившегося в разработке с 2017 года. Главная цель – сделать финансовые транзакции более удобными и простыми для всего социума.

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Нигерия запустила собственную цифровую монету

eNaira разработала финтех-компания Bitt, также стоящая за созданием цифровых валют центробанков в некоторых странах Карибского бассейна. Во время презентации виртуальной валюты глава центрального банка Нигерии Годвин Эммефиле заявил, что уже отчеканено 500 миллионов eNaira( 1,21 миллиона долларов США), пишет Premium Times .

Президент африканской страны Мухаммаду Бухари отметил, что цифровая валюта центрального банка вместе с другими инновациями будет способствовать экономическому развитию Нигерии благодаря:

улучшению экономической деятельности,

увеличению денежных переводов,

финансовой инклюзии,

более эффективной монетарной политике.

Презентация национальной цифровой валюты Нигерии: смотрите видео

Лидер страны также добавил, что введение национальной цифровой валюты увеличит ВВП Нигерии на 29 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщает ChannelsTV.

Финансовая инклюзия Это равный доступ и использование финансовых продуктов и услуг: приемлемые по цене; отвечают потребностям домохозяйств и предприятий; доступны для всех сегментов общества независимо от дохода и места жительства.