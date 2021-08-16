Капитал Кьюбана Forbes оценивает в 4,4 миллиарда долларов, тогда как по данным Bloomberg Billionaires Index он владеет состоянием в размере 5,7 миллиарда долларов.
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Марк Кьюбан рассказал, сколько он инвестировал в Dogecoin
Миллиардера заявил в твиттер, что лично инвестировал в Dogecoin только 494 доллара. Кроме того, он добавил, что его баскетбольная команда Dallas Mavericks стала крупнейшим продавцом токенов, которые были созданы как шутку, после того, как начала принимать Dogecoin в качестве оплаты за билеты и товары. По его словам, разница между его собственным криптосчетом и спортивного клуба составляет примерно 15 тысяч долларов в Doge.
Кьюбан, который сколотил свое состояние благодаря многолетним коммерческим сделкам, баскетбольной команде и продажи сайта Broadcast.com за 5,7 миллиарда долларов, в общем сторонник денег будущего. В частности, он считает, что биткоин – это лучшая "гавань для сбережений", чем валюта. В марте бизнесмен рассказал, что его инвестиционный портфель с криптовалютами выглядит следующим образом:
- Биткоин – 60% ;
- Ethereum – 30%;
- Другие цифровые монеты – 10%.
Марк Кьюбан рассказал, сколько он инвестировал в Dogecoin / Фото Getty Images
Business Insider сообщает, что в мае миллиардер говорил, что он вместе с сыном имеют 3250 Dogecoins, которые на тот момент стоили 1700 долларов. Если они до сих пор владеют тем же количеством монет, то теперь их стоимость составляет 1100 долларов. А с последнего заявления Кьюбана можно сделать два вывода, или они продали определенное количество токенов, или он просто не учитывает монеты, которые принадлежат его сыну.
Предыдущие заявления миллиардера о криптовалютах:
- Марк Кьюбан назвал Dogecoin самой сильной криптовалютой для платежей. Это мнение разделяет и основатель Tesla и еще один сторонник цифровых монет Илон Маск. Это заявление стало новым импульсом для цены криптовалюты-шутки.
- Американский миллиардер также выделил главную ценность Dogecoin.. По его словам, эта криптовалюта лучше подходит для того, чтобы начать изучать рынок цифровых денег.
- Марк Кьюбан имеет огромное влияние на крипторынок. Его заявления неоднократно становились причиной роста стоимости Dogecoin. Компанию ему составляют Илон Маск и глава Robinhood Владимир Тенев.