Новым мэром Нью-Йорка стал бывший полицейский и демократ Эрик Адамс, победивший на выборах с большим отрывом, сообщает Politico. Его кандидатуру поддержали более 66% избирателей.

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Новый мэр Нью-Йорка получит несколько зарплат в биткоинах

Об этом американский политик Эрик Адамс сообщил в твиттере, ответив на сообщение мэра Майами Фрэнсиса Суареса, который заявил, что свою следующую зарплату получит в криптовалюте, а точнее – в биткоинах.

В Нью-Йорке мы всегда идем ва-банк, поэтому я планирую получить три своих первых зарплаты в биткоинах, когда стану мэром,

– ответил Эрик Адамс.

Его коллега из Майами известен, как один из сильнейших поклонников цифровых валют, особенно биткоина. В частности, Суарес призвал компании, работающие в этой сфере, развивать бизнес именно в Майами и настаивал на том, чтобы государственные служащие имели возможность получать заработную плату в цифровом формате. В то же время лидер Нью-Йорка заявил, что именно этот мегаполис станет центром криптосферы и других быстро развивающихся инновационных индустрий. По его словам, стоит только подождать.

Мэр Нью-Йорка получит несколько зарплат в биткоинах / Фото Unsplash

Дальнейшие планы

Адамс также выразил надежду на то, что он сможет способствовать изменениям благодаря новой политике. Мэр Нью-Йорка рассказал о планах создать общегородскую цифровую валюту, передает издание Bloomberg. Политик подчеркнул, что стремится устранить в Нью-Йорке барьеры, мешающие развиваться в этой сфере.

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