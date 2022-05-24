Крістін Лагард зробила таку заяву під час інтерв’ю голландському токшоу "College Tour". Вона додала, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Глава Європейського центробанку (далі ЄЦБ) також сказала, що цифрові валюти не мають базового активу, який міг би бути якорем безпеки.

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Президентка ЄЦБ про криптовалюту

Крістін Лагард також закликала світових політиків встановити правила у цій сфері з метою захистити недосвідчених інвесторів, які роблять великі ставки на цифрові активи. Криптовалюти різко обвалилися цього року. Наприклад, біткойн – найвідоміша цифрова монета у світі – втратив більше ніж половину своєї вартості від історичного піка у листопаді – 68 990 доларів за монету, згідно з CoinDesk.

Лагард додала, що її турбує питання безпеки недосвідчених інвесторів. Йдеться про людей, які думають, що можуть отримати винагороду, водночас не розуміючи усі ризики, про людей, які можуть втрати усе та будуть страшенно розчаровані. Саме тому глава центробанку переконана, що у цій сфері має бути регулювання.

Один з учасників аудиторії голландського шоу повідомив, що він втратив майже 7500 доларів після придбання токена Cardano. На це Лагард відповіла наступне: "Це боляче". На момент створення цього матеріалу, вартість Cardano коливається на рівні 0,51 долара за монету, згідно з CNBC.

Скептицизм ексочільниці Міжнародного валютного фонду щодо криптовалют – не новина. Вона й раніше говорила про занепокоєння щодо впливу цифрових валют на навколишнє середовище, а також їх потенційного використання для:

відмивання грошей,

обходу санкцій.

Останній коментар Лагард прозвучав на фоні підвищеного рівня увагу до ринку криптовалют, оскільки регулятори реагують на наслідки краху terraUSD – суперечливого так званого стейблкойна, який завжди мав коштувати 1 долар.

Що відбувається на крипторинку

Станом на 24 травня 2022 року, загальна капіталізація крипторинку становить 1,26 трильйона доларів. За останній день цей показник знизився майже на 4%, згідно з CoinMarketCap. Водночас вартість двох найвідоміших цифрових монет, за даними CoinDesk, коливається на рівні:

біткойн – 29 260 доларів за монету, ринкова капіталізація – 557,33 мільярда доларів;

за монету, ринкова капіталізація – доларів; Ethereum – 1968 доларів за монету, ринкова капіталізація – 233,42 мільярда доларів.

Мільярдери та країни зацікавилися криптовалютами

Також на фоні активного зростання популярності криптовалют у світі деякі країни вирішили створити власну цифрову альтернативу. Серед них Китай, Швеція, Україна. Цим питанням займаються центробанки. Цікаво, що ЄЦБ – один з таких банків. Проте, за словами Лагард, цифровий євро буде суттєво відрізнятися від приватних криптовалют. Тоді як Нігерія уже запустила національну цифрову валюту.

До теми! Для прикладу, у Нью-Йорка Ерік Адамс після перемоги на виборах повідомив про амбітні плани щодо цифрових монет та пообіцяв навіть отримати кілька зарплат у криптовалюті.

На криптовалюти також звернули увагу й найзаможніші люди у світі. Зокрема, йдеться про Марка Кубана, який є одним із найпалкіших прихильників цифрової монети Dogecoin. Тоді як засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявляв, що він володіє лише трьома цифровими монетами. Він назвав:

Біткойн,

Ethereum,

Dogecoin.