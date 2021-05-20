Об амбициозных планах центробанка сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, во время представления новой Стратегии Национального банка Украины до 2025 года

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НБУ анонсировал введение е-гривны 

По словам Алексея Шабана, в Украине стартует введение электронной гривны. Е-гривна –это электронная форма национальной валюты Украины. Е-гривна является фиатною валютой,которую можно будет обменять на наличные или безналичные активы в соотношении 1:1.

Фиатные деньги

Это тип денег или валюты, ценность которых зависит не от собственной стоимости и гарантии обмена на золото или другую валюту, а от государственного приказа (fiat) использование их в качестве средства платежа. Например, доллар, евро или гривна.

Шабан отметил, что Нацбанк планирует до 2025 года реализовать две цели:

  • существенно улучшить свою операционную эффективность,
  • запустить процесс цифровой трансформации. 

Еще одной важной частью Стратегии НБУ до 2025 года также является пункт рaperless финансового сектора.

Презентация Стратегии НБУ до 2025 года: смотреть видео

Нацбанк начал работать над концепцией е-гривны еще в 2016 году. Украинский центробанк был одним из флагманов на пути к диджитализации нацвалют. Через два года был проведен пилотный проект по выпуску виртуальной национальной валюты в секторе розничных платежей на платформе блокчейн.

Варианты использования е-гривны от НБУ: 

  • Инструмент для розничных безналичных платежей физических лиц, 
  • Инструмент для целевых социальных выплат,  
  • Инструмент для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам,
  • Инструмент для корпоративных платежей юридических лиц,
  • Инструмент для трансграничных платежей,
  • Доходный финансовый инструмент. 

В НБУ отметили, что реализация проекта электронной гривны существенно зависит от создания соответствующей инфраструктуры, в том числе речь идет об интеграции с имеющейся платежной системой. 