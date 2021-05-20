Об амбициозных планах центробанка сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, во время представления новой Стратегии Национального банка Украины до 2025 года .

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НБУ анонсировал введение е-гривны

По словам Алексея Шабана, в Украине стартует введение электронной гривны. Е-гривна –это электронная форма национальной валюты Украины. Е-гривна является фиатною валютой,которую можно будет обменять на наличные или безналичные активы в соотношении 1:1.

Фиатные деньги Это тип денег или валюты, ценность которых зависит не от собственной стоимости и гарантии обмена на золото или другую валюту, а от государственного приказа (fiat) использование их в качестве средства платежа. Например, доллар, евро или гривна.

Шабан отметил, что Нацбанк планирует до 2025 года реализовать две цели:

существенно улучшить свою операционную эффективность,

запустить процесс цифровой трансформации.