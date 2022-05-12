Другие криптовалюты из десятки наиболее капитализированных обрушились еще больше, по данным CoinMarketCap.
На тему Биткойн обрушился: сколько стоит криптовалюта
Что произошло на крипторынке
Массовая распродажа криптоактивов инвесторами произошла из-за краха стейблкойна TerraUSD. Это сильно ударило по основным токенам. Сейчас цены чуть-чуть восстановились, но утром 12 мая ситуация выглядела так:
- Биткойн потерял почти 14%, упав до 26 782 долларов.
- Ethereum за последние сутки обвалилась еще больше – более чем на 20%;
- BNB, занимающая 5 место по рыночной капитализации, обвалилась почти на 25% за сутки;
- XRP потеряла в цене еще больше – 27%.
- Solana обрушилась на 34%.
- Cardano – на 32%.
- Dogecoin – на 29%.
Что известно о крахе TerraUSD
TerraUSD – это стейблкойн, то есть его цена была привязана к 1 доллару. Но 9 мая этот токен в первый раз опустился ниже 70 центов. Сейчас его цена – 43 цента. На фоне этого США предупредили о рисках других стейблкойнов. Напомним, что Tether и USD Coin являются стейблкойнами.
Инвесторы не хотят рисковать
Дополнительной причиной обрушения крипторынка является повышение процентных ставок центробанками разных стран для борьбы с инфляцией. Поэтому ценные бумаги становятся более привлекательными для инвесторов, ведь они очень надежны, а теперь становятся еще и более прибыльными. Сейчас наблюдается бегство инвесторов от рисковых активов.
Так, падают также акции компаний, связанных с криптовалютами. Финтех-компания BC Technology Group Ltd. потеряла 6,7%. Японская Monex Group Inc., владеющая маркетплейсами TradeStation и Coincheck, завершила день падением на 10%.
Крипторинок оживает
Высокая волатильность – не сюрприз для крипторинка. Сейчас биткойн стоит уже более 29 тысяч долларов. Он сократил потери за последние сутки до 6%. Хотя за последние 7 дней потеря все еще достигает 21%. Другие криптовалюты также восстановили частично то, что потеряли сегодня.
По состоянию на 18:35 12 мая рыночная капитализация составляет 1,25 триллиона долларов, что на 8,17% меньше суток назад.