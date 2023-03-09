Последние изменения на рынке
По состоянию на четверг, 9 марта 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,27% к 105,38, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 105,34 – 105,73.
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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.
Доллар во время сегодняшних торгов ослаб после того, как днем ранее достиг максимального уровня за последние 3 месяца, пишет Reuters. Напомним, что Павелл заявил о дальнейшем поднятие базовой ставки и возвращение к более агрессивным шагам для утоления инфляции. Кроме того, инвесторы ожидают новых данных относительно рынка труда в США.
Пока американский доллар отошел от минимума за 9 месяцев на уровне 100,80, который зафиксировали 1 февраля, но в то же время индекс все еще существенно ниже максимума за 20 лет. Речь идет о показателе на уровне 114,78, который достиг в сентябре 2022 года.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Прогнозы на 2023 год
Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.