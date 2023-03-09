Последние изменения на рынке

По состоянию на четверг, 9 марта 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,27% к 105,38, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 105,34 – 105,73.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар во время сегодняшних торгов ослаб после того, как днем ранее достиг максимального уровня за последние 3 месяца, пишет Reuters. Напомним, что Павелл заявил о дальнейшем поднятие базовой ставки и возвращение к более агрессивным шагам для утоления инфляции. Кроме того, инвесторы ожидают новых данных относительно рынка труда в США.

Пока американский доллар отошел от минимума за 9 месяцев на уровне 100,80, который зафиксировали 1 февраля, но в то же время индекс все еще существенно ниже максимума за 20 лет. Речь идет о показателе на уровне 114,78, который достиг в сентябре 2022 года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.