Глава Федеральной резервной системы США (далее ФРС) заявил, что следует ожидать нового повышения базовой ставки. При этом это может произойти быстрее, чем ожидается. Кроме того, центробанк может действовать более агрессивно.

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Новые заявления главы центробанка США

Это довольно неожиданный поворот, поскольку в последние месяцы Федеральный резерв наоборот перешел к более медленным темпам поднятия базовой ставки.

Новые заявления Павелла увеличили возможность того, что банк повысит ставку на 50 пунктов уже на следующем заседании, если ситуация на рынке труда США и цены продемонстрируют, что предыдущих шагов было недостаточно для охлаждения экономики.

Напомним! В последний раз ФРС повышал ставку на 25 пунктов. В целом сейчас базовая ставка составляет 4,5% − 4,75%. Центробанк США делает это, чтобы унять инфляцию, которая достигла рекордного максимума за более чем 40 лет летом 2022 года.

Дело в том, что инфляция в стране остается, во-первых, выше целевого уровня ФРС. Речь идет о 2%. Во-вторых, по словам Павелла, инфляционное давление в США сейчас сильнее, чем месяц назад.