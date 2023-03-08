Глава Федеральной резервной системы США (далее ФРС) заявил, что следует ожидать нового повышения базовой ставки. При этом это может произойти быстрее, чем ожидается. Кроме того, центробанк может действовать более агрессивно.
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Новые заявления главы центробанка США
Это довольно неожиданный поворот, поскольку в последние месяцы Федеральный резерв наоборот перешел к более медленным темпам поднятия базовой ставки.
Новые заявления Павелла увеличили возможность того, что банк повысит ставку на 50 пунктов уже на следующем заседании, если ситуация на рынке труда США и цены продемонстрируют, что предыдущих шагов было недостаточно для охлаждения экономики.
Дело в том, что инфляция в стране остается, во-первых, выше целевого уровня ФРС. Речь идет о 2%. Во-вторых, по словам Павелла, инфляционное давление в США сейчас сильнее, чем месяц назад.
Хотя в последние месяцы инфляция замедлялась, процесс снижения инфляции до 2% должен быть длительным и, вероятно, этот путь будет ухабистым.
– добавил глава центробанка.
Реакция фондовых индексов на заявления Павелла
Динамика индексов на фондовом рынке по состоянию на вечер 7 марта была отрицательной. Три основных показателя зафиксировали потери. Для примера:
- Индекс S&P 500, включающий акций крупнейших компаний по капитализации на рынке, упал на 1,1%;
- Индекс Dow Jones Industrial Average, в который входят 30 крупнейших американских предприятий, упал на 1,2%;
- В то время как позиции Индекса NASDAQ Composite ослабли на 0,7%. Здесь речь идет о более чем 3 тысячах компаний, входящих в листинг одноименной биржи.
На момент создания этого материала, три выше упомянутых индекса продолжают терять позиции на рынке.