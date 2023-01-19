Специалисты считают, что в 2023 году позиции доллара США на рынке ослабеют. Они выделяют несколько причин. В частности, оживление экономической активности в мире и ослабление фактора неопределенности, также связанной с инфляционным давлением.

Обратите внимание Компания Tesla в зоне риска после ряда провалов в 2022 году: что это значит для инвесторов

Новый прогноз для доллара США

По мнению аналитиков мощного американского банка, к концу 2023 года Индекс доллар, иллюстрирующий динамику валюты США до 6 других денежных единиц, упадет в 98 пунктов. В то время как в предварительном прогнозе они указывали цифру на уровне 104 пункта.

Что касается других валют, то эксперты ожидают таких изменений до конца текущего года:

Курс евро в паре с американским долларом вырастет до 1,15 доллара;

Прогнозируют усиление позиций фунта и канадского доллара.

К теме! В Citigroup подчеркнули, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится" самым безопасным убежищем".

Инфляция и кризис также могут повлиять

В конце 2022 года рыночные стратеги, принявшие участие в опросе Reuters, доллар сможет укрепить позиции относительно в большинстве валют в ближайшие месяцы. Одной из главных причин они назвали потенциальную рецессию в мире.

По их мнению, кризис поможет доллару удержать сильнейшие позиции на рынке в 2023 году. Следует также учитывать, что в нестабильные периоды именно доллар становится убежищем для инвесторов. Специалисты также добавляли, что в течение года на позиции доллара будут влиять факторы, которые носят переменный характер. Например, инфляция и деятельность центрального банка США.