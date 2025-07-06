Чем отличаются банкноты серии "Европа"

Как известно, европейские деньги нового поколения ввели в обращение в 2013 году, передает 24 Канал.

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На них появились новые элементы защиты, например "спутниковая голограмма". Ее можно увидеть в правом углу лицевой стороны купюры (аверсе). Таким образом, когда валюту сгибаешь в том месте, то мелкие символы вокруг номинала начинают двигаться.

На свету можно хорошо разглядеть водяные знаки купюры – арку, текст "100 EURO" на латыни и греческом, число "100" и тому подобное.

Кроме того, новые образцы купюр больше по размеру. Поэтому, банкноты номиналом 100 и 200 евро стали немного меньше высотой, как 50 евро.

Как изменится дизайн евро впервые за 20 лет

Интересно, что в 2026 году Европейский центробанк планирует обновить впервые за 20 лет дизайн евро, пишут в издании KosovaPress.

Теперь на купюрах появятся птицы, реки, водопады, европейские культурные деятели и знаковые культурные символы вместо традиционных архитектурных сооружений.

Обратите внимание! Решение об изменении дизайна было принято из-за того, что за последнее десятилетие использование физических средств сокращалось. Это происходило на фоне расширения услуг онлайн-банкинга и популяризации цифровых инструментов. Кроме того, новый дизайн валют труднее будет подделать.