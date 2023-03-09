Останні зміни на ринку

Станом на четвер, 9 березня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,27% до 105,38, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 105,34 – 105,73.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар під час сьогоднішніх торгів ослаб після того, як днем раніше досягнув максимального рівня за останні 3 місяці, пише Reuters. Нагадаємо, що Павелл заявив про подальше підняття базової ставки та повернення до агресивніших кроків для вгамування інфляції. Крім того, інвестори очікують на нові дані щодо ринку праці у США.

Наразі американський долар відійшов від мінімуму за 9 місяців на рівні 100,80, який зафіксували 1 лютого, але водночас індекс все ще суттєво нижче максимуму за 20 років. Йдеться про показник на рівні 114,78, який долар досягнув у вересні 2022 року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.