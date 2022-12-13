Например, в конце сентября 2022 года доллар США достиг рекордного показателя за последние 20 лет на валютном рынке. Кроме того, последние почти 12 месяцев называют лучшим периодом для этой валюты почти 40 лет.

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Укреплению этой денежной единицы способствовали как внутренние, так и международные факторы. И даже, несмотря на то, что экономическая ситуация может измениться, эксперты прогнозируют, что в следующем году доллар сохранит за собой сильные позиции.

Главные причины укрепления доллара в 2022 году

Роль доллара для мировой экономики существенно помогла ему укрепить свои позиции на рынке в этом году. Дело в том, что доллар – это главная резервная валюта в мире. То есть именно эту денежную единицу использует большинство центральных банков мира для международной торговли и финансовых сделок.

По словам Эрика Донована из компании StoneX, доллар все еще воспринимают как валюту-приют, которая будет укреплять позиции, когда на рынках появляется фактор страха. Доцент одной из кафедр Чикагского университета добавил, что полномасштабное вторжение России в Украину также сыграло значимую роль.

К теме! В Citigroup заявили, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится" самым безопасным убежищем".

Он подчеркнул, что США всегда были убежищем номер один во время периодов нестабильности в мире, поэтому с февраля инвесторы активно искали активы, в которые безопаснее вложить деньги. Следующий элемент, который помог доллару укрепить позиции на рынке – монетарная политика Федеральной резервной системы США.

В 2022 году американский центробанк агрессивно поднимал ставку для утоления инфляции в стране, которая достигла максимума более чем за 40 лет;

центробанк агрессивно поднимал ставку для утоления инфляции в стране, которая достигла максимума более чем за 40 лет; В других странах регуляторы также проводили схожую политику, но Штаты были далеко впереди.

США могут себе это позволить, поскольку экономика страны все еще достаточно сильна,

– добавил эксперт.

Фактор других валют важен, поскольку силу американской валюты на рынке иллюстрирует Индекс доллара США, который зависит от других денежных единиц. Так что экономическая политика основных торговых партнеров США влияет на стоимость доллара.

Чего ждать от доллара в 2023 году

Прежде всего, стоит отметить, что на доллар в следующем году могут повлиять переменные факторы. Во-первых, пока неизвестно, будет ли Федеральный резерв продолжать агрессивную монетарную политику.

В то же время ООН призвала американского регулятора остановить процесс поднятия ставки, ведь это может спровоцировать глобальную рецессию и нанести вред развивающимся странам.

Со всем этим все будет зависеть от ситуации с инфляцией и состоянием экономики США. По мнению доцента из Чикагского университета, Федеральный резерв будет продолжать свою текущую политику в течение довольно длительного промежутка 2023 года.

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Согласно прогнозам рыночных стратегов, принявших участие в опросе Reuters, доллар укрепит позиции по отношению к большинству валют в ближайшие месяцы, ведь потенциальная рецессия в США и других странах, скорее всего, поможет удержать эту валюту на стабильном уровне в 2023 году. К тому же, они считают, что в начале следующего года большинство центробанков изменят свои планы.

Кроме того, добавляют, что в базовом прогнозе доллар США сохранит сильные позиции на рынке в начале следующего года, а его ослабление начнется после паузы Федерального резерва с поднятием ставки. Однако существует риск устойчивости инфляции на пути к снижению, поэтому это поможет доллару дольше удерживать сильные позиции на рынке.