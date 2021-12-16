Цифровая революция, обвал лиры и капиталы богачей: главные события мира финансов в 2021 году

В течение 2021 года мир потрясло немало новостей и событий из сферы финансов. От триумфа криптовалют к турбулентности на валютном рынке. Также начали громче звучать дискуссии по поводу финансовой справедливости.

За последние 12 месяцев произошло немало событий, эхо которых мир ощутит в будущем. Мы собрали для вас новости о финансах, которые привлекали больше всего внимания.

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Биткоин установил новый исторический рекорд

Самая популярная криптовалюта в мире – биткоин – начала стремительно расти в цене с начала года. Несмотря на несколько серьезных обвалов, цифровая монета достигала нового исторического максимума. В частности, весной из-за действий Китая и Илона Маска биткоин пережил одно из самых больших падений. Пиковая цена криптовалюты – почти 69 тысяч долларов за монету, согласно CoinDesk. 1 января 2021 года биткоин стоил примерно 30 тысяч долларов за монету. К моменту создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 47 756 долларов с рыночной капитализацией в 902,65 миллиарда долларов.

NFT – главное слово 2021 года

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary главным словом года выбрали аббревиатуру NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен). Это очередное доказательство того, что цифровая революция продолжает набирать обороты и изменять культуру, отношения и способы ведения бизнеса.

Главные события мира финансов в 2021 году / Фото Getty Images

В целом рынок NFT стремительно развивался с начала года и пережил стремительное падение в мае, когда продажи упали на 90% . С помощью технологии NFT продают самые разные вещи:

картины,

автомобили,

произведения искусства,

недвижимость.

Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. Их внимание чаще всего привлекают произведения искусства. Украина даже входит в пятерку лидеров.

Миллиардеры увеличивали свои капиталы

Несмотря на пандемию коронавируса, уже второй год усложняющую жизнь всего мира, миллиардеры сумели существенно увеличить свои капиталы. В частности, с 18 марта 2020 года по 18 марта 2021 года доходы самых богатых людей мира увеличились на 4 триллиона долларов. Среди них Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и другие.

Финансовому успеху богачей способствовало несколько факторов. Например, фондовый рынок достиг новых высот, в то время как доход ряда компаний вырос, поскольку люди стали активнее покупать вещи и услуги онлайн. В то же время, уровень бедности на глобальном уровне вырос. Эта ситуация вызвала дискуссии о финансовой справедливости. Особенно громко эта тема звучала в США, где раздавались призывы о введении "налога на богатство".

Главные события мира финансов в 2021 году / Фото Getty Images

Биткоин признали официальным платежным средством

Центрально американская страна Сальвадор 7 сентября 2021 года первой в мире приняла закон о признании биткоина как официального платежного средства. Этот смелый эксперимент инициировал и активно поддерживал президент страны Наийб Букеле. В цифровой монете видят защиту от инфляции, которая быстро "съедает" национальную валюту – доллар США. Согласно The Economic Times, Сальвадор хранит в своей казне 1120 биткоинов. Сальвадор также изучает разные возможности для майнинга биткоина, который достаточно вреден для окружающей среды. В частности, речь идет об опции майнинга криптовалюты с использованием энергии вулканов.

Неудачный год для турецкой лиры

В 2021 году турецкая лира стремительно теряла позиции на валютном рынке. Национальная валюта Турции устанавливала антирекорд за антирекордом. Интересно, что в какой-то момент турецкая валюта была среди лучших развивающихся в 2021 году. Одно из первых серьезных падений было зафиксировано в марте после увольнения главы турецкого центробанка Наси Агбала. Тогда валюта свалилась сходу на 14%.

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Обвал лиры в конце ноября даже вызвал волну протестов в Турции. Одной из ключевых причин обесценивания турецкой лиры называют годы неортодоксальной экономической политики, которую отстаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик выступает против высоких процентных ставок, которые, по его мнению, ведут к росту инфляции.