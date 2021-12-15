Инфляция в Великобритании достигла нового пика в ноябре, поскольку потребительские цены продолжали расти накануне важного заседания Банка Англии по поводу денежно-кредитной политики.

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Что происходит с инфляцией в Великобритании

Индекс потребительских цен за 12 месяцев до ноября вырос на 5,1% против 4,2% в октябре. Это стремительнее роста этого показателя за 10 лет и более чем вдвое превышало целевой показатель центрального банка.

Экономисты ожидали, что за ноябрь этот показатель составит 4,7%, а Банк Англии прогнозировал, что инфляция достигнет 5% весной 2022 года, а затем снизится до цели на уровне 2% в конце 2023 года. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильность цен на энергоносители, продукты, алкоголь и табачные изделия, вырос на 4% в годовом расчете.

К теме В ноябре глава Банка Англии сказал, что "есть определенные предупредительные сигналы" по поводу инфляции, однако центробанку необходимо получить дополнительную информацию о ситуации на рынке труда, прежде чем поднимать процентную ставку.

Инфляция в Великобритании достигла 10-летнего максимума

Опции для Банка Англии

Комитет по монетарной политике Банка Англии должен провести важную встречу в четверг, чтобы решить, усиливать ли денежно-кредитную политику. Главные причины:

инфляция в стране набирает обороты,

рынок труда остается стабильным, однако стремительное распространение штамма омикрон повлекло за собой новую волну опасений по восстановлению экономики в краткосрочной перспективе.

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Что такое монетарная политика Это политика государства, через которую уполномоченный государством институт контролирует объем предложения денег с целью установления ценовой стабильности, содействия экономическому росту, соблюдению уровня безработицы населения на низком уровне.