Биткоин в этом году установил исторический рекорд в цене. А множество аналитиков прогнозируют ему еще лучшие результаты в недалеком будущем. Как выбрать момент для удачного инвестирования?

В чем секрет популярности биткоина и стоит у него вкладываться сейчас, рассказываем в материале Фынансов 24.

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Криптовалюта vs фиатние деньги

Несмотря на то, что сейчас о крипторынке не говорит разве что ленивый, все же до сих пор далеко не все серьезно рассматривают цифровые активы как инструмент для инвестиций, предпочитая, например, акции или фиатную валюту (доллары или евро).

Вместе с тем, многие эксперты говорят о том, что криптовалюта может серьезно пошатнуть позиции мировых валют. В подтверждение этому планы крупнейших стран мира по созданию национальной цифровой валюты.

Стоит ли вкладывать в доллар

Доллар – наиболее традиционная валюта для инвестирования. Но сейчас на мировом рынке заметное его ослабление. Это связано с планами властей США поддержать американскую экономику, пострадавшую от коронавируса, вливая в нее триллионы долларов. Конечно, это требует "включения печатного станка", что в конечном итоге обесценит доллар.

Альтернатива доллару

В такой ситуации инвесторы начинают присматриваться к биткоину и другим криптовалютам как к возможности альтернативного вложения средств.

Заметный интерес к цифровым валютам не только со стороны частных лиц и целых государств, но и крупных компаний, а также платежных систем. Так, например, PayPal получила первую в своем роде условную лицензию Bitlicense от департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), что дало доступ к биткоину 26 миллионам ее клиентам.

Не биткоином единственным

Конечно, биткоин – это первое, что приходит на ум, когда речь заходит о цифровых активах. Но существует множество других криптовалют, которые менее на слуху, но имеют потенциал для роста.

Одними из самых популярных остаются Ethereum, Bitcoin Cash, Monero – в ходе недавнего взлета крипторинку они также смогли обновить свои исторические максимумы.

Кроме того, появляются все новые и новые криптовалюты, часть из которых тоже имеет шансы на то, чтобы "неплохо выстрелить".

Стоит ли покупать криптовалюту сегодня

Несмотря на то, что после бурного роста крипторынка на нем прошла небольшая коррекция, и биткоин, например, опустился ниже отметки в 40 тысяч долларов, потенциал для роста к новым максимумам все еще остается.

Положительные прогнозы сохраняются в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом в мире. Экономики все еще ограничены, а правительства различных стран вводят карантины и локдауны.

Это означает, что акции компаний будут падать в цене, национальные валюты обесцениваться, спрос на ресурсы (нефть, металлы) снижаться. И здесь цифровые валюты смогут снова стать неплохой альтернативой.

Прогнозы для биткоина

Не исключено, что биткоин вскоре может дорасти до 50 000 долларов и даже выше. К концу года возможен уровень и в 100 000 долларов. Поэтому покупать его и другие криптовалюты тоже, сегодня, стоит.

Как вложить деньги в биткоин

Сегодня выгодно купить биткоин и другие криптовалюты достаточно просто. Для этого нужно выбрать финансовую компанию, которая предоставит вам удобный способ совершить сделку. Такой компанией является Forex Club, которая с 1997 года предоставляет трейдерам по всему миру возможность вкладывать средства в самые интересные финансовые инструменты.

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Чтобы купить биткоин, нужно открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex, которую создал Forex Club. После этого вам нужно будет просто выбрать биткоин в списке финансовых инструментов, определиться с суммой сделки и нажать, кнопку "в рост", если вы ожидаете роста, или "в снижение", если вы прогнозируете снижение котировок.

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