Что надо держать в доме, чтобы жить в достатке?

Дом можно сделать настоящим денежным магнитом, для этого его нужно правильно обставить, пишет 24 Канал.

Что поставить дома, чтобы притягивались деньги:

Денежное дерево

Денежное дерево (также встречается под названием толстянка или красула) – может помочь своему владельцу обогатиться. Важно правильно разместить это растение в помещении. Поставьте денежное дерево в юго-восточном углу комнаты, по фэн-шуй, это зона богатства.

Обратите внимание! Денежное дерево нужно своевременно поливать. Если оно будет сухим, то и средств в доме не станет.

Статуэтка слона

Важно подобрать правильного слоника. У него должен быть хобот "вверх".

Также необходимо определенным образом разместить эту статуэтку. Хобот слоника должен быть направлен в сторону окна, чтобы он мог "захватить" удачу.

Фонтанчик или аквариум

Вода притягивает деньги. Если вы решите поставить аквариум или фонтанчик, тщательно ухаживайте за ними. Важно поддерживать чистоту, чтобы "водились деньги".

Интересно! Согласно философии фэн-шуй, цветами, которые притягивают богатство являются зеленый и фиолетовый.