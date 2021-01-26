Прошлый 2020 год оказался кризисным и очень трудным для многих в экономическом процессе. Однако, если правильно использовать возможности финансовых рынков, можно было получить неплохую доходность.

Источник: Финансы 24

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О самых выгодных инструментах для инвестирования 2020 года – читайте дальше.

Классическая триада

Если говорить о доходности классических инструментов инвестирования, то наиболее традиционные – банковские депозиты, облигации и недвижимость – показали не очень высокую доходность в 2020 году. Это связано, прежде всего, с инфляцией и курсовыми колебаниями, а именно ростом курса доллара.

► Банковские депозиты

Так, например, депозиты в гривне на 12 месяцев по итогам прошлого года принесли своим владельцам прямой убыток на 7,6%. И даже по валютным депозитам доходность составила всего 1,1%.

► Облигации внутреннего займа

Что касается облигаций внутреннего займа (ОГВЗ), то ситуация по ним оказалась несколько лучше – доходность по этому инструменту достигла 7%. Он оказался более удачным для вложений, кроме того, облигации имеют и другие преимущества – так, например, не нужно платить подоходный налог за полученный по ним доход.

► Недвижимость

Если говорить о недвижимости, то она принесли своим владельцам в 2020 году порядка 4%. Этот доход можно было получить за счет удорожания недвижимости за год. По этому типу активов можно получать и дополнительный доход – за счет арендных платежей. Но, конечно, этот инвестиционный инструмент доступен не всем. Он предполагает высокий порог входа, и этот порог входа продолжает расти - цены на недвижимость увеличиваются год от года.

Биткоин и Tesla вырвались в лидеры

Если же говорить об украинском фондовом рынке, то ситуация с доходностью за 2020 год выглядела не очень благоприятно. Индекса UX по итогам года снизился на 10%. Это было связано с ослаблением курса гривны против доллара почти на 16% – с 24 гривен в начале года до 28 гривен в его конце.

Тем не менее, если взглянуть на американский фондовый рынок, то он чувствовал себя гораздо лучше, взлетев по итогам 2020 года сразу 16,4% (по индексу S&P).

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Некоторые отдельные акции компаний из секторов экономики, ставших бенефициарами ситуации с пандемией коронавируса, вообще показали взрывной рост.

Например, акции Tesla подскочили на 700% за год .

. Хорошую динамику показали акции медицинских компаний, например Moderna, которые выросли за год более чем в 5 раз (в самой высшей точке, в декабре 2020 года, они стоили почти в 10 раз дороже, чем в начале года).

(в самой высшей точке, в декабре 2020 года, они стоили почти в 10 раз дороже, чем в начале года). Очень хорошо выступили и криптовалюты. Биткоин за год рванул в цене сразу на 300%. В результате, наряду с акциями Tesla, он стал одним из наиболее выгодных инструментов для вложения денег по итогам прошлого года.

Как заработать на этих активах

Чтобы получить доход на этих активах, достаточно было вовремя вложить в них средства. Очень удобно это делать, используя торговую платформу Libertex от Forex Club. Libertex в режиме "одного окна" позволяет инвестировать в более чем 250 финансовых инструментов – акции ведущих мировых компаний, фондовые индексы, валюты и криптовалюты, энергоносители и другие активы.

Эта платформа доступна в виде веб-приложения, а также в виде приложений для операционных систем IOS и Android. А это значит, что эффективно управлять своим капиталом и зарабатывать можно в любом месте, где есть интернет, и практически с любого устройства.

Во что вложиться в 2021 году

Проанализировав доходность по основным финансовым инструментам за 2020 год, можно дать один важный практический совет – в 2021 году следить за курсовыми колебаниями. С большой вероятностью в 2021 году укрепление курса доллара продолжится, поэтому хорошим советом будет переводить порядка трети своих месячных доходов в валюту, а в дальнейшем уже инвестировать эти деньги.

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Инвестиции в сложных экономических условиях сегодняшнего дня позволят защитить накопления от инфляции и ослабления национальной валюты и, кроме того, создать источник пассивного дохода. В инвестиционный портфель можно включить различные инструменты – в зависимости от того, какие цели преследует инвестор: уровень желаемой доходности, сроки инвестирования, риски. Но стоит помнить о "золотом правиле" инвестиций – диверсификации портфеля, как по отдельным инструментам, так и по группам активов или отдельным секторам рынка.

Выберите правильную торговую платформу

Не менее важно правильно выбрать торговую платформу, которая позволит в удобном режиме контролировать ваши инвестиции. Одной из таких платформ является Libertex, о которой мы уже писали выше.

Помимо удобного интерфейса в этой платформе есть инструменты для проведения технического анализа рынка, а также лента новостей. Благодаря им вы сможете быть в курсе событий и делать прогнозы относительно предстоящей динамики рынка. Это позволит вам вовремя использовать возникающие возможности финансового рынка и стабильно зарабатывать.

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