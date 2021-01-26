Минулий 2020 рік виявився кризовим і дуже важким для багатьох в економічному процесі. Однак, якщо правильно використовувати можливості фінансових ринків, можна було отримати непогану прибутковість.

Джерело: Фінанси 24

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Про найвигідніші інструменти для інвестування 2020 року – читайте далі.

Класична тріада

Якщо говорити про прибутковість класичних інструментів інвестування, то найбільш традиційні і відомі – банківські депозити, облігації і нерухомість – показали не дуже високу прибутковість у 2020 році. Це пов'язано насамперед з інфляцією і курсовими коливаннями, а саме зростанням курсу долара.

► Банківські депозити

Так, наприклад, депозити в гривні на 12 місяців за підсумками 2020 року принесли своїм власникам прямий збиток на 7,6%. І навіть по валютних депозитах прибутковість склала всього 1,1%.

► Облігації внутрішньої позики

Щодо облігацій внутрішньої позики (ОВДП), то тут ситуація виявилася дещо кращою – прибутковість по цьому інструменту досягла 7%. Він виявився вдалішим для вкладень, крім того, облігації мають й інші переваги. Так, наприклад, не потрібно платити прибутковий податок за отриманий по ньому доході.

► Нерухомість

Якщо говорити про нерухомість, то вона принесли своїм власникам у 2020 році близько 4%. Цей дохід можна було отримати завдяки подорожчанню нерухомості за рік. З цього типу активів можна отримувати і додатковий дохід – за допомогою орендних платежів. Але, звичайно, цей інвестиційний інструмент доступний не всім. Він передбачає високий поріг входу, і цей поріг входу продовжує зростати – ціни на нерухомість зростають рік від року.

Біткойн і Tesla вирвалися в лідери

Якщо ж говорити про український фондовий ринок, то ситуація з прибутковістю за 2020 рік виглядала не дуже сприятливою. Індекс UX за підсумками року знизився на 10%. Це було пов'язано з ослабленням курсу гривні проти долара майже на 16% – з 24 гривень на початку року і до 28 гривень в його кінці.

Проте, якщо поглянути на американський фондовий ринок, то він почував себе набагато краще, злетівши, за підсумками 2020 року, відразу на 16,4% (за індексом S&P).

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Деякі окремі акції компаній із секторів економіки, що стали бенефіціарами ситуації з пандемією коронавіруса, взагалі показали вибухове зростання.

Наприклад, акції Tesla підскочили на 700% за рік .

. Гарну динаміку показали акції медичних компаній, наприклад Moderna, які виросли за рік більше ніж в 5 разів (в найвищій точці, в грудні 2020 року, вони коштували майже в 10 разів дорожче, ніж на початку року).

(в найвищій точці, в грудні 2020 року, вони коштували майже в 10 разів дорожче, ніж на початку року). Дуже добре виступила й криптовалюта. Біткойн за рік рвонув в ціні відразу на 300%. В результаті, поряд з акціями Tesla, він став одним з найбільш вигідних інструментів для вкладення грошей за підсумками 2020 року.

Як заробити на цих активах

Щоб отримати дохід на цих активах, досить було вчасно вкласти в них кошти. Дуже зручно це робити, використовуючи торгову платформу Libertex від Forex Club. Libertex в режимі "одного вікна" дозволяє інвестувати в більше ніж 250 фінансових інструментів – акції провідних світових компаній, фондові індекси, валюти і криптовалюта, енергоносії та інші активи.

Ця платформа доступна у вигляді вебдодатки, а також у вигляді додатків для операційних систем IOS і Android. А це означає, що ефективно управляти своїм капіталом і заробляти можна в будь-якому місці, де є інтернет, і практично з будь-якого пристрою.

У що інвестувати у 2021 році

Проаналізувавши прибутковість по основних фінансових інструментах за 2020 рік, можна дати одну важливу практичну пораду – у 2021 році стежити за курсовими коливаннями. З великою ймовірністю у 2021 році зміцнення курсу долара продовжиться, тому доброю порадою буде переводити близько третини своїх місячних доходів у валюту, а надалі вже інвестувати ці гроші.

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Інвестиції в складних економічних умовах сьогоднішнього дня дозволять захистити заощадження від інфляції і ослаблення національної валюти і, крім того, створити джерело пасивного доходу. В інвестиційний портфель можна включити різні інструменти – в залежності від того, яких цілей дотримується інвестор: рівень бажаного доходу, терміни інвестування, ризики. Але варто пам'ятати про "золоте правило" інвестицій – диверсифікації портфелю, як по окремих інструментах, так і по групах активів або окремих секторах ринку.

Оберіть правильну торгову платформу

Не менш важливо правильно вибрати торгову платформу, яка дозволить в зручному режимі, контролювати ваші інвестиції. Однією з таких платформ є Libertex, про яку ми вже писали вище.

Крім зручного інтерфейсу в цій платформі є інструменти для проведення технічного аналізу ринку, а також стрічка новин. Завдяки їм ви зможете бути в курсі подій і робити прогнози щодо майбутньої динаміки ринку. Це дозволить вам вчасно використовувати можливості, що виникають фінансового ринку і стабільно заробляти.

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