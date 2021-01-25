После кризисного 2020 мир продолжит находиться в сложной экономической ситуации. Однако это будет удачным временем для инвестиций в сферу ІТ.

Источник: Финансы 24

2020 показал, что несмотря на пандемию коронавируса, катастрофы на финансовых рынках не произошло. Грамотные инвестиционные решения помогли инвесторам получить хорошую прибыль.

Одним из удачных решений стало вложение средств в акции компаний IT-сектора, и, конечно, он еще не исчерпал потенциал для своего роста и в 2021 году.

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Неопределенность остается

В 2021 году финансовые рынки будут оставаться под влиянием тех же факторов, которые были драйверами рынка и в прошлом году.

Пандемия коронавируса пока продолжается, а значит, будут вводиться новые локдауны и другие ограничительные меры. Ведь успех анонсированной массовой вакцинации в разных странах пока непредсказуем.

Это в свою очередь будет означать сохранение спроса на услуги и сервисы, которые предоставляют различные IT-компании. Ведь люди продолжат работать и проводить свой досуг в режиме онлайн.

В результате этой тенденции продолжится рост котировок ценных бумаг таких компаний.

Уоррен Баффет рекомендует

Вкладываться в сектор IT советует и знаменитый и авторитетный инвестор Уоррен Баффет. Предлагаемая им стратегия заключается в том, что инвестор должен вкладываться в то, что ему понятно и в чем он разбирается.

Но даже неопытному инвестору понятно, что высокие технологии сейчас останутся "на острие рынка". Именно в IT-сектор, чей авторитет на рынке неоспоримый, инвестировал в течение всего 2020 года и наверняка продолжит делать это и в 2021.

Востребованность IT-сектора

Необходимость в программном обеспечении для удаленной работы и ведения бизнеса скорее всего сохранится и после того, как пандемия закончится. В связи с этим спрос на услуги IT-сектора по-прежнему будет оставаться повышенным.

Кроме того, заметной станет и тенденция по деурбанизации экономики, когда люди будут оставлять большие города и перебираться в сельскую местность, поскольку сейчас они получают возможность работать удаленно и не быть привязанными к офису и конкретного рабочего места.

На смену традиционным совещаниям приходит Zoom, коммуникации с партнерами уже давно ведутся в таких мессенджерах, как Slack, а облачные CRM, как Salesforce, продолжают завоевывать рынок.

Таким образом, 2021 продолжит тенденции 2020 и наверняка станет очередным годом триумфа для сектора высоких технологий. Вот почему инвесторам стоит обратить внимание на ценные бумаги компаний именно этого сегмента. При этом хорошую прибыль могут принести не только традиционные гиганты Google и Microsoft, но и амбициозные стартапы.

Как заработать на IT-секторе

Воспользоваться популярностью услуг IT-сектора и заработать на акциях подобных компаний просто. Для этого нужно всего лишь выбрать удобную торговую платформу, которая позволяет эффективно управлять вашим капиталом.

Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club. Эта платформа предоставляет возможность зарабатывать на более чем 250 различных финансовых инструментах, таких как акции ведущих мировых компаний (в том числе и компаний IT-сектора), фондовых индексах, валютах, энергоносителях, криптовалютах и других активах.

Все что нужно сделать, чтобы получить прибыль на акциях компаний IT-сектора – это открыть и пополнить торговый счет в Libertex.

После этого нужно выбрать подходящий вам финансовый инструмент , определиться с суммой сделки и направлением движения.

, определиться с суммой сделки и направлением движения. Чтобы совершить сделку, вам останется только нажать "в рост", если вы ожидаете роста стоимости выбранного вами актива, или "в снижение", если прогнозируете падение.

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Libertex доступен как в виде вебдодатку, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android. А это значит, что вы сможете управлять вашими активами буквально не выходя из дома, практически с любого устройства с доступом в интернет.

Начните инвестировать в 2021, вкладывая средства в акции компаний IT-сектора. Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.