Биткоин 8 января 2021 установил новый исторический рекорд, чем пополнил список криптомильярдеров, которые вопреки высоким рискам таки инвестировали в биткоин.

Успех братьев Уинклвоссов

Среди "настоящих сторонников криптореволюции" Forbes называет братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, сообщает "Минфин". В 2013 году они купили биткоин на 11 миллионов долларов, когда тот стоил всего 120 долларов за монету.

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Если предположить, что братья Уинклвосс продолжают владеть большей частью купленных цифровых активов, то сегодня криптовалютний кошелек каждого из них оценивается в более чем 1,4 миллиарда долларов – в два раза больше, чем всего месяц назад, отмечает издание.

Братья Уинклвосс / Forbes

Своим успехом братья Уинклвосс обязаны Марку Цукербергу, ведь свою главную инвестицию в биткоин они сделали благодаря 65 миллионам долларов, которые основатель Facebook заплатил им в рамках мирового соглашения. Напомним, что Уинклвосс обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею соцсети.

Другие криптомильярдеры

Криптовалютним миллиардером, согласно данным американского Forbes, также стал соучредитель блокчейн-стартапа Bloq Мэтью Росзак. Всего год назад его цифровые активы составляли около 300 миллионов долларов, теперь же Forbes оценивает его криптостаток в 1,2 миллиарда долларов.

Благодаря росту биткоина заметно разбогател и партнер-основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. В 2014 году он приобрел 29 656 биткоинов, которые теперь стоят примерно 1,1 миллиарда долларов.

Доллар – валюта прошлого. Биткоин – валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоину,

– заявил Дрейпер.

Почти криптомилярдеры

Forbes также назвал успешных бизнесменов и инвесторов, которые пока не стали криптомильярдерамы, но смогли воспользоваться растущим спросом на криптовалюту, чтобы увеличить свои доходы.

Генеральному директору компании MicroStrategy Майклу Сейлору сейчас принадлежит 600 миллионов долларов в цифровых активах.

сейчас принадлежит 600 миллионов долларов в цифровых активах. Основателю Galaxy Investment Partners Майку Новограцу – 478 миллионов долларов.

Создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин, которому принадлежит 330 000 токенов эфира, за год увеличил состояние в восемь раз – с 45 миллионов долларов до 360 миллионов долларов.

Как составляли рейтинг

При оценке состояния инвесторов Forbes учитывал только стоимость их криптоактивив и не принимал во внимание другое имущество. Стоимость криптовалюты рассчитана исходя из курса на 11 января.

Что происходит с биткоином

В 2020 году биткоин вырос втрое. 1 января 2020 цена составляла 7204 доллара, а ровно через год – 29 415 долларов.

8 января 2021 биткоин обновил исторический рекорд – 41 209 долларов . А капитализация всего рынка криптовалюта превысила 1 триллион долларов.

. А капитализация всего рынка криптовалюта превысила 1 триллион долларов. Сейчас курс опустился и держится на уровне 35 020 долларов (по состоянию на 15:30 12 января), по данным CoinMarketCap.

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