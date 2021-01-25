Криптовалюта ежегодно набирает все больше и больше популярности. Сейчас биткоин покупают не только программисты или разработчики, но и актеры, спортсмены и музыканты. Они активно инвестируют в цифровую валюту и даже создают свои токени.

Источник: Финансы 24

Предлагаем посмотреть список звезд, которые сделали инвестиции в криптовалюту.

До теми Нові криптомільярдери: Forbes назвав "щасливчиків", які вчасно інвестували в біткойн

Эштон Кутчер

В 2010 году он инвестировал в киберспортивный стартап UnikoinGold и стал соучредителем инвестиционной компании A-Grade Investments. Они занимались покупкой акций в IT-компаниях и финансировали такие компании как Spotify, Airbnb и Uber, а также BitPay. В 2013 году Кутчер выступил на конференции TechCrunch Disrupt, где заявил, что биткоин набирает безумных обороты, и не ошибся. По состоянию на 25 января цена первой криптовалюта составляет более 33 тысяч долларов.



Эштон Кутчер​ / Фото AP

Хью Лори

Актер, больше известный как "доктор Хаус", в 2015 году купил биткоин на 5 тысяч долларов. Такую инвестицию ему предложил сделать друг, однако, что дальше произошло с валютой – не известно. Однако, если перевести вложения на сегодняшний курс, то инвестиция, вероятно, стала успешной.



Хью Лори / Фото Yahoo Finance

Майк Тайсон

В 2015 году боксер заявил о создании своей сети биткоин-банкоматов. Уже через полгода компания показала впечатляющие результаты – она не только запустила банкоматы, но и создала мобильное приложение для трейдинга. Спортсмен считает, что через несколько лет биткоины и другие цифровые валюты станут нормальной частью денежных систем.



Майк Тайсон / Фото All Elite Wrestling

Джонни Депп

Звезда Голливуда Джонни Депп в 2018 году начал сотрудничать с блокчейн-стартапом TaTaTu, который занимается производством фильмов. Согласно договору, актер из-за своей кинокомпанию Infinitum Nihil займется выпуском лент и цифрового контента.



Джонни Депп / Фото EPA

Лионель Месси

В 2017 году Месси стал амбассадором израильской компании Sirin Labs. Именно она является разработчиком первого в мире криптосмартфон Finney. Тогда главным лозунгом стартапа, который футболист разместил у себя в твиттере, был: "Давайте забьем пару голов вместе и принесем технологию блокчейн в массы" .



Лионель Месси / Фото EPA

Мадонна

Одна из самых эпатажных американских звезд использует криптовалюта для благотворительности. В 2018 году фонд певицы Raising Malawi, который помогает сиротам Малави с 2006 года, начал сотрудничать с блокчейн-стартапом Ripple.



Мадонна / Фото EPA

Snoop Dogg

Американский рэпер так же как и Мадонна сотрудничает с криптокомпаниею Ripple. Так, в 2018 году артист выступил на блокчейн-вечеринке XRP Community Night. Однако впервые о биткоины он заговорил еще в 2013 году, когда предложил своим фанатам купить его новый альбом за криптовалюту. Уже в 2017 году Snoop Dogg стал инвестором онлайн-брокера Robinhood.



Snoop Dogg / Фото Globallookpress