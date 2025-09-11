Укр Рус
11 сентября, 21:10
3

Опять дорожает: как изменилась цена на золото в Украине

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Стоимость банковского золота 11 сентября 2025 года составляет 4 787,15 гривны за грамм.
  • Цена золотого лома зависит от пробы, в частности 999 проба стоит 4 734,54 гривны за грамм.

Золото ощутимо подорожало в 2025. Всего с начала года этот металл вырос в цене почти на 40%. Более того, он продолжает дорожать.

Какова стоимость банковского золота 11 сентября 2025 года?

Стоимость банковского золота сегодня – 4 787,15 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Другие закупочные цены на золото следующие:

  • банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества стоит – 4 772,79 гривны за грамм;
  • золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов имеет более низкую цену – 4 739,28 гривны за грамм.

Какие сейчас цены на золотой лом?

Стоимость золотого лома напрямую зависит от пробы. Сейчас расценки установлены такие:

  • 333 проба – 1 578,18 гривны за грамм
  • 375 проба – 1 777,23 гривны за грамм;
  • 500 проба – 2 369,64 гривны за грамм;
  • 583 проба – 2763 гривны за грамм;
  • 585 проба – 2 772,48 гривны за грамм;
  • 750 проба – 3 554,46 гривны за грамм;
  • 900 проба – 4 265,35 гривны за грамм;
  • 916 проба – 4 341,18 гривны за грамм;
  • 958 проба – 4 540,23 гривны за грамм;
  • 999 проба – 4 734,54 гривны за грамм.

Как менялась стоимость золота в сентябре?

  • 8 сентября золото поставило новый рекорд. Стоимость этого драгоценного металла достигла – 3 622,07 долларов за унцию.

  • Впоследствии этот металл продолжал дорожать. Уже 9 сентября 1 унция золота начала стоить 3 659 долларов. Такое подорожание возникло вследствие совокупности факторов, в частности, ситуации с ФРС.

  • Для приобретения золотого слитка нужно учитывать сразу несколько факторов. В частности, по условиям "Приватбанка", чем больше вес слитка, тем меньше цена за грамм.