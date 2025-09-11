Золото ощутимо подорожало в 2025. Всего с начала года этот металл вырос в цене почти на 40%. Более того, он продолжает дорожать.

Какова стоимость банковского золота 11 сентября 2025 года? Стоимость банковского золота сегодня – 4 787,15 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Ситуация неравномерная: как меняется доллар, относительно других валют Другие закупочные цены на золото следующие: банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества стоит – 4 772,79 гривны за грамм;

золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов имеет более низкую цену – 4 739,28 гривны за грамм. Какие сейчас цены на золотой лом? Стоимость золотого лома напрямую зависит от пробы. Сейчас расценки установлены такие: 333 проба – 1 578,18 гривны за грамм

375 проба – 1 777,23 гривны за грамм;

500 проба – 2 369,64 гривны за грамм;

583 проба – 2763 гривны за грамм;

585 проба – 2 772,48 гривны за грамм;

750 проба – 3 554,46 гривны за грамм;

900 проба – 4 265,35 гривны за грамм;

916 проба – 4 341,18 гривны за грамм;

958 проба – 4 540,23 гривны за грамм;

999 проба – 4 734,54 гривны за грамм. Напомним! Ранее мы рассказывали влияет ли цвет золота на цену украшений. Как менялась стоимость золота в сентябре? 8 сентября золото поставило новый рекорд. Стоимость этого драгоценного металла достигла – 3 622,07 долларов за унцию.

Впоследствии этот металл продолжал дорожать. Уже 9 сентября 1 унция золота начала стоить 3 659 долларов. Такое подорожание возникло вследствие совокупности факторов, в частности, ситуации с ФРС.

Для приобретения золотого слитка нужно учитывать сразу несколько факторов. В частности, по условиям "Приватбанка", чем больше вес слитка, тем меньше цена за грамм.