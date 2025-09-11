Золото відчутно подорожчало у 2025. Загалом з початку року цей метал зріс в ціні на майже 40%. Щобільше, він продовжує дорожчати.

Яка вартість банківського золота 11 вересня 2025? Вартість банківського золота сьогодні – 4 787,15 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Ситуація нерівномірна: як змінюється долар, відносно інших валют Інші закупівельні ціни на золото такі: банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості коштує – 4 772,79 гривні за грам;

золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів має нижчу ціну – 4 739,28 гривні за грам. Які зараз ціни на золотий брухт? Вартість золотого лому прямо залежить від проби. Зараз розцінки встановлені такі: 333 проба – 1 578,18 гривні за грам

375 проба – 1 777,23 гривні за грам;

500 проба – 2 369,64 гривні за грам;

583 проба – 2763 гривні за грам;

585 проба – 2 772,48 гривні за грам;

750 проба – 3 554,46 гривні за грам;

900 проба – 4 265,35 гривні за грам;

916 проба – 4 341,18 гривні за грам;

958 проба – 4 540,23 гривні за грам;

999 проба – 4 734,54 гривні за грам. Нагадаємо! Раніше ми розповідали чи впливає колір золота на ціну прикрас. Як змінювалась вартість золота у вересні? 8 вересня золото поставило новий рекорд. Вартість цього дорогоцінного металу сягнула – 3 622,07 доларів за унцію.

Згодом цей метал продовжував дорожчати. Уже 9 вересня 1 унція золота почала коштувати 3 659 доларів. Таке здорожчання виникло внаслідок цілої скупності факторів, зокрема, ситуації з ФРС.

Для придбання золотого злитка потрібно враховувати одразу декілька факторів. Зокрема, за умовами "Приватбанку", чим більша вага злитка, тим менша ціна за грам.