200 евро: это сколько сейчас, если считать в гривнах
- На 8 мая официальный курс евро составляет 51,8750 гривны по данным НБУ.
- Средний курс покупки евро в банках – 51,30 гривны, в обменниках – 51,55 гривны.
Курс евро остается стабильным. В конце недели произошло незначительное снижение этой валюты. Общие колебания, которые сейчас происходят, почти неощутимы.
Какой курс евро к гривне 8 мая 2026 года?
По состоянию на 8 мая, официальный курс евро – 51,8750 гривны, сообщает НБУ.
В банках средний курс евро, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:
- покупка – 51,30 гривны за евро;
- продажа – 51,88 гривны за евро.
А вот в обменниках, в свою очередь, средний курс такой:
- покупка – 51,55 гривны за евро;
- продажа – 51,75 гривны за евро.
Сейчас значительных колебаний в течение мая не предвидится. Как рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА" Тарас Лесовой, дефицита валюты не будет.
Сейчас отсутствуют какие-либо признаки дефицита валюты, чрезмерный спрос отсутствует, а значит – очередей возле обменников не будем наблюдать.
Обратите внимание! Всего в мае валюта ожидается, что евро будет находиться в пределах 49,50 – 52,50 гривны.
Сколько надо гривен, чтобы купить 200 евро?
- для того, чтобы приобрести 200 евро в банке, сейчас нужно ориентировочно – 10 376 гривен;
- чтобы купить 200 евро в обменнике, необходимо уже примерно – 10 350 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 200 евро?
- если сдать 200 евро в банк, можно получить ориентировочно – 10 260 гривен;
- при сдаче 200 евро в обменник удастся выручить уже ориентировочно – 10 310 гривен.
Что нужно знать об обмене евро сейчас?
В 2023 году НБУ отменил понятие незначительно изношенная банкнота. Соответственно, если купюра имеет небольшие повреждения, она свободно обменивается.
Если же купюра имеет признаки значительного износа, ее отдают на инкассо. Эта процедура довольно длительная во времени. К тому же при проведении инкассо высчитывается комиссия.