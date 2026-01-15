Почему могут отказаться принять доллары?

Финучреждения Украины должны обменивать значительно изношенные купюры. Такие банкноты отдают на инкассо, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

То есть, такие банкноты:

пересылают за границу;

и их обмен осуществляет банк-корреспондент.

Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,

– указывает НБУ.

Заметим что регулятор четко определяет признаки значительно изношенных банкнот. В частности, так называют купюры, которые обожжены, или изменился их первоначальный цвет, сообщает НБУ

Обратите внимание! Инкассо происходит по тарифам финучреждения. Они должны быть в свободном доступе, чтобы потребитель мог с ними предварительно ознакомиться.

Также обмену не подлежат фальшивые банкноты. При обнаружении, такие купюры:

изымают;

а информацию о них передают в правоохранительные органы для проведения расследования.

Важно знать! Вы имеете право обратиться в банк для проведения экспертизы, если сомневаетесь в подлинности купюры. Эту процедуру проводит НБУ, она происходит бесплатно. Если подлинность банкноты подтверждена, ее возвращают владельцу.

Обменивают ли в Украине банкноты, которые имеют небольшие повреждения?