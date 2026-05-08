Какой курс евро к гривне 8 мая 2026 года?

По состоянию на 8 мая, официальный курс евро – 51,8750 гривны, сообщает НБУ.

В банках средний курс евро, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:

покупка – 51,30 гривны за евро;

продажа – 51,88 гривны за евро.

А вот в обменниках, в свою очередь, средний курс такой:

покупка – 51,55 гривны за евро;

продажа – 51,75 гривны за евро.

Сейчас значительных колебаний в течение мая не предвидится. Как рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА" Тарас Лесовой, дефицита валюты не будет.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА" Сейчас отсутствуют какие-либо признаки дефицита валюты, чрезмерный спрос отсутствует, а значит – очередей возле обменников не будем наблюдать.

Обратите внимание! Всего в мае валюта ожидается, что евро будет находиться в пределах 49,50 – 52,50 гривны.

Сколько надо гривен, чтобы купить 200 евро?

для того, чтобы приобрести 200 евро в банке, сейчас нужно ориентировочно – 10 376 гривен;

чтобы купить 200 евро в обменнике, необходимо уже примерно – 10 350 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 200 евро?

если сдать 200 евро в банк, можно получить ориентировочно – 10 260 гривен;

при сдаче 200 евро в обменник удастся выручить уже ориентировочно – 10 310 гривен.

