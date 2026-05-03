Какой будет ситуация в начале мая?
Мировые цены на топливо, как ключевой ориентир для украинских импортеров, могут оставаться весомым фактором давления. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Доподлинно неизвестно, как долго продлится напряжение на Ближнем Востоке и какой будет стоимость топлива. Ввиду этого, банкир предположил следующую ситуацию на межбанке:
- спрос будет превышать предложение на 10 – 15% (хотя обычно в апреле – мае рынок более сбалансированный, а разрыв не превышает 5 – 7%);
поэтому Нацбанк активнее применять валютные интервенции, объем которых может достичь 800 – 900 миллионов долларов.
В то же время наличный рынок будет оставаться более сбалансированным по соотношению спроса и предложения. Курсы для украинцев будут формировать с ориентиром на межбанк, но с учетом маржи.
Но это не исключает ситуативных колебаний: обменники могут "разыгрывать" ажиотаж, повышая курсы продажи. Если же оснований для этого не будет хватать, они могут занижать курс покупки.
В этом контексте стоит подчеркнуть: пока отсутствуют какие-либо признаки дефицита валюты, чрезмерный спрос ощутимый, а затем – очередей у обменников не будем наблюдать.
Итак, в течение недели 4 – 10 мая цена доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,35 гривны, без особых оснований для стремительного подорожания или удешевления.
Каким будет курс евро в Украине?
Курс евро для украинцев традиционно будет зависеть от динамики пар евро-доллар и гривна-доллар, поэтому на него и в дальнейшем будет влиять ситуация на Ближнем Востоке.
Период относительной стабилизации, то есть "вялого перемирия", может несколько выровнять соотношение мировых валют. Основные котировки евро к доллару ожидают в пределах 1,16 – 1,18.
По предварительному прогнозу, ожидаемая амплитуда стоимости евро в начале мая в Украине составит 50,5 – 52,5 гривны.
Однако угадать сценарий достаточно трудно: риски военного обострения, что почти "автоматом" укрепит доллар, остаются актуальными,
– подчеркнул эксперт.
Напомним, в комментарии 24 Каналу политический консультант Александр Антонюк предположил, что Дональд Трамп надеялся закончить военную операцию на Ближнем Востоке значительно раньше, сбросив режим в Иране. Однако теперь возникла угроза повторить "историю с Афганистаном", которая длилась аж 20 лет.
Характеристики рынка с 4 по 10 мая:
Коридоры валютных колебаний: на межбанке 43,75 – 44,35 гривны за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 43,75 – 44,50 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.
Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.
Разница курсов покупки: в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
Разница курсов продажи: в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро, в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.
Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.