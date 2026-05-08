Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 8 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,56 гривны (-1 копейка), а продажа по 44,05 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 51,25 гривны (-7 копеек), а продажа – по 51,95 гривны (+10 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,80 гривны (без изменений), а продажа – по 43,80 гривны (без изменений).
- Зато покупка евро проходит по 51,55 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,75 гривны (без изменений).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,41 гривне (+19 копеек), а продают – по 43,92 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 51,35 гривны (-4 копейки), а продают – по 51,85 гривны (+1 копейка).
Что нужно знать о валютном рынке и депозитах в мае?
Как объяснил для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, на наличном рынке ситуация должна быть сбалансированной, в соответствии со спросом и предложением.
Хотя возможны ситуативные колебания, любые признаки дефицита валюты пока отсутствуют. Так же нет чрезмерного спроса и очередей возле обменников.
Предварительные показатели доллара на рынке до 10 мая, по мнению эксперта, будут в пределах 43,75 – 44,35 гривны.
Несмотря на стабильность на валютном рынке, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев уверяет, что НБУ мотивирует граждан не скупать валюту, а пользоваться гривневыми инструментами. Например, ОВГЗ или депозитами.
По словам банкира, логика последних заключается в том, что клиент получает не только фиксированный доход в гривне, но и определенный запас прочности на случай умеренного ослабления курса. Именно так в Нацбанке пытаются показать большую целесообразность и эффективность гривневых вложений.