Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 7 мая торгуется по 43,85 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 11 копеек против 6 мая. Официальный курс евро составляет 51,61 гривны, следовательно его цена выросла на 22 копейки, сообщает Нацбанк.
А вот 8 мая курс валют будет таким:
- доллар – 43,80 гривны (-5 копеек);
- евро – 51,54 гривны (-7 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 7 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,60 гривны, а продажа – по 44,09 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,80 гривны, а продажа – по 43,80 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,44 гривны, а продажа – по 43,91 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 7 мая был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,27 гривны, а продажа – по 51,92 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны, а продажа – по 51,70 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,34 гривны, а продажа – по 51,86 гривны.
Выгодно ли экономить в валюте?
Ранее директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев рассказал, что даже в случае умеренного подорожания доллара гривневые депозиты сохранят свою привлекательность для украинцев.
Например, полугодовой вклад в нацвалюте со средней ставкой 14,5% годовых даже после уплаты налогов потенциально способен перекрыть такой курсовой рост.
Если разместить 100 тысяч гривен на такой депозит, то после уплаты налогов чистый доход составит 5 582,5 гривны, а общая сумма в конце срока – 105 582,5 гривны. Даже при условии роста курса доллара до 45 гривен за нее можно будет приобрести около 2 346,3 доллара. Для сравнения: если бы на старте обменять 100 тысяч гривен по курсу 44 гривны за доллар, то удалось бы получить меньше – около 2 272,7 доллара.
Стоит добавить, что условная граница, при которой доходность гривневого вклада перестает перекрывать девальвацию, сейчас составляет около 46,46 гривны за доллар.