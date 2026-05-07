Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 7 мая торгуется по 43,85 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 11 копеек против 6 мая. Официальный курс евро составляет 51,61 гривны, следовательно его цена выросла на 22 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 8 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,80 гривны (-5 копеек);

евро – 51,54 гривны (-7 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 7 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,60 гривны , а продажа – по 44,09 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,80 гривны , а продажа – по 43,80 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,44 гривны, а продажа – по 43,91 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 7 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,27 гривны , а продажа – по 51,92 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны , а продажа – по 51,70 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,34 гривны, а продажа – по 51,86 гривны.

Выгодно ли экономить в валюте?

Ранее директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев рассказал, что даже в случае умеренного подорожания доллара гривневые депозиты сохранят свою привлекательность для украинцев.

Например, полугодовой вклад в нацвалюте со средней ставкой 14,5% годовых даже после уплаты налогов потенциально способен перекрыть такой курсовой рост.

Если разместить 100 тысяч гривен на такой депозит, то после уплаты налогов чистый доход составит 5 582,5 гривны, а общая сумма в конце срока – 105 582,5 гривны. Даже при условии роста курса доллара до 45 гривен за нее можно будет приобрести около 2 346,3 доллара. Для сравнения: если бы на старте обменять 100 тысяч гривен по курсу 44 гривны за доллар, то удалось бы получить меньше – около 2 272,7 доллара.

Стоит добавить, что условная граница, при которой доходность гривневого вклада перестает перекрывать девальвацию, сейчас составляет около 46,46 гривны за доллар.