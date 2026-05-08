Який курс євро до гривні 8 травня 2026 року?

Станом на 8 травня, офіційний курс євро – 51,8750 гривні, повідомляє НБУ.

У банках середній курс євро, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:

купівля – 51,30 гривні за євро;

продаж – 51,88 гривні за євро.

А от в обмінниках, своєю чергою, середній курс такий:

купівля – 51,55 гривні за євро;

продаж – 51,75 гривні за євро.

Наразі значних коливань протягом травня не передбачається. Як розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ" Тарас Лєсовий, дефіциту валюти не буде.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ" Наразі відсутні будь-які ознаки дефіциту валюти, надмірний попит відсутній, а відтак – черг біля обмінників не спостерігатимемо.

Зверніть увагу! Загалом у травні валюта очікується, що євро перебуватиме в межах 49,50 – 52,50 гривні.

Скільки треба гривень, аби купити 200 євро?

для того, аби придбати 200 євро в банку, наразі потрібно орієнтовно – 10 376 гривень;

аби купити 200 євро в обміннику, необхідно уже приблизно – 10 350 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 200 євро?

якщо здати 200 євро у банк, можна отримати орієнтовно – 10 260 гривень;

при здачі 200 євро в обмінник вдасться виручити уже орієнтовно – 10 310 гривень.

Що потрібно знати про обмін євро зараз?