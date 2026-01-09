Що відомо про видобуток нафти в Росії?

На рівень видобутку в Росії вплинули не тільки санкції, а і – удари України по російських НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дані видання показують, що:

у грудні Росія видобувала 9,326 мільйона барелів сирої нафти на день, це на приблизно 100 тисяч барелів менше, ніж в листопаді;

водночас грудневий рівень видобутку на 250 тисяч барелів менший, ніж дозволяє Росії видобувати ОПЕК+.

Російські вантажі накопичуються в морі на тлі ознак небажання деяких покупців їх купувати після масштабних санкцій США, спрямованих проти двох найбільших виробників країни,

– вказує видання.

Як показує статистика, на кінець грудня, 185 мільйонів барелів сирої нафти застрягли в морі. Вони зберігаються на танкерах саме через санкції.

Наразі ключові покупці російської нафти:

шукають шляхи обходу американських санкцій;

або ж шукають альтернативні джерела постачань.

Грудневий спад також був найглибшим з червня 2024 року – періоду, коли Росія і так мала скорочувати видобуток згідно з угодою з ОПЕК+,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно відбулося нове засідання видобутку ОПЕК+. Організація ухвалила рішення не збільшувати видобуток у першому кварталі 2026 року, повідомляє Blooming.

Що обмежує видобуток та реалізацію російської нафти зараз?