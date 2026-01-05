Які ціни на нафту сьогодні?

Вартість нафти також залежить від марки, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Залежно від виробника, ціна нафти сьогодні:

Нафта марки Brent має ціну – 61,24 долара за барель.

має ціну – 61,24 долара за барель. Американська нафта WTI – 57,95 долара за барель.

– 57,95 долара за барель. Російська Urals – 49,22 долара за барель.

Що впливає на вартість нафти 5 січня 2026?

Вартість нафти стабілізувалася сьогодні. Трейдери наразі ігнорують зростання геополітичних ризиків через захоплення Мадуро силами США, повідомляє Reuters.

Важливо! Потрібно розуміти, що Венесуела має значні запаси нафти. А Трамп вимагає від венесуельського уряду контролю над ресурсами країни. Зокрема, йдеться і про нафту з Венесуели.

Індекси на європейських торгах то впадали, то виходили з негативної зони, оскільки ринки сприйняли новини про те, що США захопили лідера Венесуели, і що Вашингтон візьме під контроль члена ОПЕК, експорт сирої нафти якого перебував під ембарго США, яке залишається в силі,

– наголошує видання.

Аналітики пояснили, що перебої експорту нафти з Венесуели не матимуть впливу на світовий ринок зараз. Річ у тім, що видобуток венесуельської сировини відчутно впав за останнє десятиліття. Це відбулося через:

брак інвестицій від іноземних компаній (нагадаємо, Венесуела націоналізувала нафтові операції ще у 2000-х роках);

а також неефективне керівництво.

Для розуміння, у 2025 році середній обсяг видобутку нафти у Венесуелі складав – майже 1 мільйон барелів на добу. Це приблизно 1% від усього світового виробництва.

Зауважимо, що на ринок нафти також вплинули такі фактори:

Трамп заявив, що Колумбія та Мексика також можуть зіткнутися з військовими діями, якщо вони не скорочуватимуть наркотрафік;

ОПЕК+ ухвалив рішення не збільшувати видобуток нафти у першому кварталі 2026 року.

Які фактори впливають на ринок нафти зараз?