Яка реальна ситуація з нафтою у Венесуелі зараз?

У розмові з 24 Каналом економіст Іван Ус вказав, що нафтовидобувна галузь Венесуели занепала саме через неефективне керівництво.

Читайте також Якщо цього не зробити, буде штраф: до уваги всіх, хто має валюту

Занепад цієї сфери почався ще під час правління Чаваса. Загострилась ситуація при Мадуро. Все може змінитись, якщо Венесуела обере сторону демократії.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Зараз поки що лише перша стадія для відновлення галузі, де зроблено крок з боку США. Втім надалі багато чого залежатиме від віцепрезидента Венесуели Делсі Родрігес, яка зараз є тимчасовим президентом країни.

Ус каже, що, якщо США будуть бачити зміни, впровадженні політичним керівництвом Венесуели, наприклад, відбудеться повернення американських нафтосервісних компаній в країну, ціна на нафту може впасти. Зокрема, еталонна марка Brent, що перебуває зараз на рівні 60 доларів, різко опуститься.

Зроблю доволі обережний прогноз, де до кінця року ціна навіть може опуститися до 40 доларів за барель,

– говорить Ус.

За скільки часу може відновитись нафтова галузь Венесуели?

Ус вважає, що відновлення нафтовидобувної галузі Венесуели не відбудеться швидко. Імовірно, це станеться як мінімум в середині 2027 року. До того ж ці зміни вимагатимуть чималих інвестицій.

Економіст також вважає необхідним розглянути варіант, де Венесуела боротиметься з США, тоді події розгортатимуться так:

ціна нафти продовжуватиме бути на рівні 60 доларів;

також вартість нафти може зрости.

Що важливо знати про ситуацію у Венесуелі?