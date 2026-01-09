Що відомо про зміну прапорів на танкерах?

Щобільше, вказані судна офіційно перейшли під російську юрисдикцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Читайте також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту та якою буде ситуація на ринку

Перереєстрація цих суден відбувалася біля берегів Венесуели. Зокрема, таким чином змінили прапори вже відомі:

Bella 1;

та Hyperion.

Нагадаємо, раніше нафтовий танкер Bella 1 намагався втекти від Берегової охорони США. Згодом це судно внесли до державного реєстру суден Російської Федерації, повідомляє видання The New York Times.

Важливо! Усі ці 5 суден зараз перебувають під санкціями США саме через транспортування нафти з Ірану та Росії.

Як відомо, портами приписки стали російські міста:

Таганрог;

Сочі.

Танкери, схоже, стають дедалі більшою причиною тертя між Сполученими Штатами та Росією на тлі напруженості, спричиненої нападом США на Венесуелу, давнього союзника Росії,

– наголошу видання.

Цікаво! Один з цих танкерів, зник з територіальних вод Венесуели дещо раніше. Це сталося попри блокаду з боку сил США.

Що відомо про ситуацію з танкерами біля Венесуели зараз?

США розпочали блокаду біля берегів Венесуели ще у грудні 2025 року. Вона триває і зараз. Щобільше, американські сили продовжуватимуть діяти у цьому регіоні, попри захоплення президента Венесуели Мадуро.

Аби охороняти танкер Bella 1, Росія розгорнула підводний човен. Також для супроводу було відправлено інші військово-морські судна.

Росія навіть направила офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1. Зауважимо, що це судно прямувало саме до Венесуели.

Зверніть увагу! Танкер Bella 1 втікав від берегової охорони в Атлантичному океані.