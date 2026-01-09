Что известно о добыче нефти в России?

На уровень добычи в России повлияли не только санкции, а и – удары Украины по российским НПЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Данные издания показывают, что:

в декабре Россия добывала 9,326 миллиона баррелей сырой нефти в день, это на примерно 100 тысяч баррелей меньше, чем в ноябре;

в то же время декабрьский уровень добычи на 250 тысяч баррелей меньше, чем позволяет России добывать ОПЕК+.

Российские грузы накапливаются в море на фоне признаков нежелания некоторых покупателей их покупать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны,

– указывает издание.

Как показывает статистика, на конец декабря, 185 миллионов баррелей сырой нефти застряли в море. Они хранятся на танкерах именно из-за санкций.

Сейчас ключевые покупатели российской нефти:

ищут пути обхода американских санкций;

или же ищут альтернативные источники поставок.

Декабрьский спад также был самым глубоким с июня 2024 года – периода, когда Россия и так должна была сокращать добычу согласно соглашению с ОПЕК+,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно состоялось новое заседание добычи ОПЕК+. Организация приняла решение не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года, сообщает Blooming.

Что ограничивает добычу и реализацию российской нефти сейчас?