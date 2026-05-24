Які податки сплачують пенсіонери?

Після виходу на пенсію частина українців продовжує працювати, аби мати додатковий дохід. Однак офіційне працевлаштування означає, що із зарплати пенсіонерів, як і для інших працівників, автоматично утримують податки та збори, повідомляє Пенсійний фонд.

У 2026 році працюючі пенсіонери в Україні сплачують стандартні податки із заробітної плати. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір – 5%. Фактично загальне податкове навантаження на офіційну зарплату становить 23%.

Наприклад! Якщо пенсіонер отримує 10 тисяч гривень заробітної плати, із цієї суми вирахують 1 800 гривень ПДФО та 500 гривень військового збору. У результаті після сплати податків людина фактично отримає 7 700 гривень "на руки".

При цьому податок на доходи фізичних осіб утримують не лише із зарплати. Він також застосовується до премій, частини додаткових виплат та доходів за цивільно-правовими договорами.

Чи потрібно платити податки із пенсії?

Для більшості українців пенсія не оподатковується. Водночас окремі правила діють для громадян із високими доходами. Податки можуть нараховуватися у випадках, коли пенсійні виплати перевищують встановлений державою ліміт.

Важливо! Під час розрахунку також враховують інші доходи людини: зарплату, дивіденди, оренду майна чи інші прибутки.

Таким чином, частина пенсіонерів із високим рівнем доходу може сплачувати податки не лише із зарплати, а й із пенсійних виплат.

Які доходи не оподатковуються?