Скільки літрів в 1 барелі?
Барелем називають спеціальну одиницю вимірювання. Спочатку її використовували виключно в системі англійських мір, повідомляє Energy Education.
Читайте також Замінила російську: саме тут Індія тепер купує нафту
Згодом цей термін поширився далі. Саме, завдяки барелю найчастіше вимірюють обсяги нафти та нафтопродуктів. Якщо переводити на інші одиниці вимірювання, вийде, що:
- 1 барель це майже 159 літрів нафти;
- або ж – 42 галони.
Що можна отримати з 1 бареля нафти?
З 1 бареля нафти можна отримати значну кількість продукції:
- 85 – 102 літри бензину (залежить від октанового числа);
- 25 – 30 літрів дизелю;
- 20 – 25 літрів авіаційного пального;
- 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
- 8 – 10 літрів нафтового коксу;
- 5 – 7 літрів мазуту;
- 4 – 5 літрів скрапленого газу;
- 1 літр – моторної оливи.
Цікаво, що інколи нафту вимірюють в тоннах. Наприклад, так сировину продають на внутрішньому російському ринку.
В 1 тонні нафти приблизно – 7,3 – 7,6 бареля нафти. Точне число залежить від щільності сировини, повідомляє ресурс ham.sepp.
Що відбувається на ринку нафти зараз?
Індія різко скорочує закупівлі російської нафти. Це відбувається в рамках імовірної торгівельної угоди Нью-Делі з Вашингтоном.
Відмова від російської сировини це умова США. Водночас Вашингтон скоротив тарифи для Індії. Натомість російську нафту активно купує Китай.
Словаччина та Угорщина наразі отримують нафту через Хорватію. Адже нафтопровід "Дружба" уражено під час атаки Росії на Україну. У теперешный час там триває ремонт.