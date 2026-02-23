Що впливає на ціну нафти зараз?

Також на ціну нафти вплинуло нове підвищення тарифів Трампом, повідомляє Reuters.

Читайте також ГУР виявило нові об'єкти: саме вони допомагають Ірану та Росії

Важливо! Зростання мит збільшило невизначеність, щодо посилення попиту на паливо.

Нагадаємо, ще в суботу Трамп заявив про підвищення тимчасового тарифу на імпорт США для всіх країн з 10% до 15%, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Для розуміння, наразі це максимально можливий рівень. Річ у тім, що Верховний суд США скасував попередню тарифну програму американського президента.

У понеділок Китай заявив, що проводить "повну оцінку" рішення Верховного суду США щодо тарифів, і закликав Вашингтон скасувати "відповідні односторонні тарифні заходи", запроваджені проти його торговельних партнерів,

– вказує видання.

Наразі премія за ризик для нафти марки Brent значна. Вона склала орієнтовно – 10 доларів за барель.

Goldman Sachs вказує, що на світовому ринку у 2026 відчуватиметься профіцит. Але лише за умови відсутності перебоїв у постачанні, які може спричинити Іран.

За словами аналітиків Goldman Sachs, потенційне послаблення санкцій для Ірану та Росії може прискорити нарощування акцій нерухомості та розблокувати збільшення пропозиції в довгостроковій перспективі, що створює ризики зниження цін на 5 та 8 доларів до цін у четвертому кварталі 2026 року,

– йдеться у повідомленні.

Які ціни на нафту зараз?

Вартість нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Станом на сьогодні, ціни змінилися так:

Нафта марки Brent має ціну – 71,39 долара за барель.

Американська нафта WTI – 66,14 долара за барель.

Російська Urals – 57,78 долара за барель

Що відомо по переговори між Іраном та США?