Що відомо про банкрутство "First Oil"?

Наразі заборгованість групи "First Oil" перед ВТБ – 78,3 мільйона доларів, повідомляє СЗРУ.

Що важливо знати про цю групу:

"First Oil" видобуває приблизно 500 тисяч тонн нафти на рік;

цю нафту група видобуває у Комі та Ханти-Мансійському автономному окрузі;

запаси родовищ "First Oil" складають – 14 мільйонів тонн.

Важливо! Тепер вказані активи перейдуть до державних структур.

Причини колапсу системні. Санкційний тиск обвалив ціни на російську нафту нижче 40 доларів за барель, зробивши частину родовищ збитковими. Висока ключова ставка ЦБ унеможливила рефінансування боргів,

– вказує українська розвідка.

Як показує статистика, результат видобувних компаній у 2025 році склав мінус 7,5 мільярдів доларів. А обсяг реструктуризованих галузевих кредитів – 35,2 мільярда доларів.

Зауважимо, що борговий ринок в Росії відчуває значний тиск. Це виявляється так:

у січні 2026 року російські компанії не виконали зобов'язання за борговими паперами 51 раз, це вдвічі більше ніж у 2025;

загальна сума пропущених виплат – 3,38 мільярда рублів (у січні 2025 вона складала – 1,78 мільярда рублів в аналогічний період);

за 2025 рік загалом зафіксовано 25 дефолтів за облігаціями – абсолютний рекорд з січня 2022 року.

"First Oil" – не виняток, а частина хвилі. Наприкінці 2025 року збанкрутувала "Янгпур" – структура "бєларуснєфті" в Ямало-Ненецькому окрузі. Раніше за позовами податкової впали астраханська нафтова компанія та НК "Горний",

– повідомила розвідка.

Статистика показує, що наразі майже половина від усіх нафтогазових компаній Росії збиткова. З січня по листопад загальний мінус склав – 575 мільярдів рублів, повідомляє видання The Moscow Times.

Як погіршується ситуація в російській економіці зараз?