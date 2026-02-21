Що відомо про судна, які виявило ГУР?

Ці судна є частиною тіньового флоту, повідомляє ГУР.

Цікаво! Ці судна перевозять не тільки нафту, а й – зріджений газ.

Експорт енергоносіїв залишається основним джерелом наповнення бюджету Росі – саме ці доходи забезпечують фінансування війни проти України та підтримують воєнно-промисловий комплекс держави-агресора,

– вказує ГУР.

Як показують дані порталу War&Sanctions, нововиявлені судна обслуговують ключових гравців нафтового ринку Росії. Зокрема, йдеться про:

те, що нафтові танкери здійснюють перевезення сирої нафти та нафтопродуктів для компаній "Роснефть" та "Сургутнєфтєгаз";

окрім цього, газовози перевозять російський скраплений природний газ з підсанкційного заводу "Газпром СПГ Портова"

також відбувається експорт з "Ямал СПГ".

Важливо! Вказані підприємства, як зазначає ГУР, не перебувають під повними санкційними обмеженнями.

Закликаємо держави-партнери посилити санкційний тиск на енергетичний сектор Росії. Скоординовані та системні обмеження здатні позбавити Росію фінансової бази для ведення війни та прискорити настання реального миру,

– наголошує ГУР.

Що важливо знати про тіньовий флот Росії зараз?