У яких країнах найбільше рідкоземельних металів?

Зараз найбільші запаси рідкісноземельних металів у Китаї. Загалом там їх знаходиться приблизно 44 мільйони тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nasdaq.

У 2024 році саме Китай посів перше місце за видобутком рідкоземельних металів. Загалом їх було вироблено 270 тисяч тонн.

Ще у 2012 році азійська країна заявила про скорочення своїх запасів цих матеріалів; потім у 2016 році вона оголосила про збільшення внутрішніх резервів шляхом створення як комерційних, так і національних запасів,

Також значні запаси рідкоземельних металів у:

Бразилії

У Бразилії загалом приблизно 21 мільйонів тонн запасів рідкоземельних металів. Проте ще торік ця країна не належала до числа найбільших виробників. Бразильський уряд вирішив виправити цю ситуацію. Саме тому в кінці 2024 року розпочалася перша фаза комерційного видобутку на родовищі Пела-Ема в штаті Гояс.

Зверніть увагу! До 2026 року в Бразилії заплановано наростити випуск до орієнтовно 5 тисяч тонн оксидів рідкісноземельних металів.

Індії

На території Індії запаси рідкісноземельних металів складають приблизно – 6,9 мільйона тонн. У 2024 році ця країна здійснила значний видобуток. Загалом торік Індією було вироблено 2,9 тисячі тонн рідкісноземельних металів.

Видобуток чого здійснює Україна?

В Україні є значні корисні копалини. Загалом на українській території їх приблизно 117 видів. Вартість цих копалин оцінюється у приблизно у 14,8 трильйона доларів.

Зокрема, на українській території є багато рудних копалин. Щобільше, саме Україна є лідером Європи із запасів деяких руд.