В каких странах больше всего редкоземельных металлов?

Сейчас самые большие запасы редкоземельных металлов в Китае. Всего там их находится примерно 44 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nasdaq.

Читайте также Где находится самая глубокая скважина Украины: ее глубина поражает

В 2024 году именно Китай занял первое место по добыче редкоземельных металлов. Всего их было произведено 270 тысяч тонн.

Еще в 2012 году азиатская страна заявила о сокращении своих запасов этих материалов; затем в 2016 году она объявила об увеличении внутренних резервов путем создания как коммерческих, так и национальных запасов,

– говорится в публикации.

Также значительные запасы редкоземельных металлов в:

Бразилии

В Бразилии в целом примерно 21 миллионов тонн запасов редкоземельных металлов. Однако еще в прошлом году эта страна не принадлежала к числу крупнейших производителей. Бразильское правительство решило исправить эту ситуацию. Именно поэтому в конце 2024 года началась первая фаза коммерческой добычи на месторождении Пела-Эма в штате Гояс.

Обратите внимание! К 2026 году в Бразилии запланировано нарастить выпуск до ориентировочно 5 тысяч тонн оксидов редкоземельных металлов.

Индии

На территории Индии запасы редкоземельных металлов составляют примерно – 6,9 миллиона тонн. В 2024 году эта страна осуществила значительную добычу. Всего в прошлом году Индией было произведено 2,9 тысячи тонн редкоземельных металлов.

Добычу чего осуществляет Украина?

В Украине есть много полезных ископаемых. Всего на украинской территории их примерно 117 видов. Стоимость этих ископаемых оценивается примерно в 14,8 триллиона долларов.

В частности, на украинской территории есть много рудных ископаемых. Более того, именно Украина является лидером Европы по запасам некоторых руд.